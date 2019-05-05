LG G8 ThinQ'in DxOMark Sonuçları Ortaya Çıktı

Şubat ayında duyurulan LG'nin yeni amiral gemisi, bekleneni çok altında bir performans sergiliyor.

Akıllı telefon alırken cihazın kamera performansının iyi olması, en büyük önceliklerimizden birisi. Hangi akıllı telefonun hangi senaryolarda nasıl bir performans sergilediğini bizler yerine test eden ve buna uygun sonuçları ortaya koyarak kıyaslama yapmamıza olanak tanıyan DxOMark, LG'nin güncel amiral gemisi modeli G8 ThinQ'nun skorlarını yayımladı.

Arka tarafında 12 MP çözünürlüğünde ve f/1,5 diyafram açıklığında ana, 16 MP çözünürlüğünde ve f/1,9 diyafram açıklığında ultra geniş, 12 MP çözünürlüğünde ve f/2,4 diyafram açıklığında telefoto kamera olmak üzere toplamda 3 adet kameraya yer veren LG G8 ThinQ, DxOMark üzerinde genel olarak 96 puan aldı.

Fotoğraf performansıyla 99 ve video kaydetme başarısıyla 89 puana sahip olan G8 ThinQ, DxOMark'taki cihazlar arasında, OnePlus 6'nın (22.) hemen üstünde ve Xiaomi Mi MIX 2S'in (20.) hemen altında olmak üzere 21. sıraya oturdu.

Bir önceki başarılı akıllı telefonu V40 ThinQ'ya göre çok daha başarılı sonuç verdiği kaydedilen LG'nin yeni akıllı telefonunun kamera performansının daha hızlı ve doğru olduğu, içeri ortamda ve dışarıda renk dengesini gayet yeterli bir şekilde tutturduğu kaydedildi. Otomatik odaklamanın az ışıklı ortamlarda çalışmadığı ise bildirilenler arasında.