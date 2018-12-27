LG, Google Asistan Destekli Bir Soundbar Üzerinde Çalışıyor

LG'nin yapay zekâyla güçlendirilmiş, Google Assistant ile kontrol edilebilecek soundbar'ları yakın zamanda bizlerle buluşacak.

OLED teknolojisi sayesinde dünyanın en iyi televizyonlarından birine sahip olmak LG için hikâyenin yalnızca küçük bir kısmı. Bunun sebebi ise güzel bir ses sistemi olmadıkça görüntünün her zaman eksik kalması. Bunun farkında olan LG, birkaç hafta içinde geliştirdiği üç soundbar modelini Las Vegas’ta düzenlenecek CES’te sunacak.

Bilmeniz gereken isimler SL8YG, SL9YG ve SL10YG. Meridian Audio ile iş birliği içerisinde yapılan soundbar'da olacak özellikler ise Dolby Atmos, DTS:X ve Google Assistant ses kontrolünü içeriyor.

Dolby Atmos, geleneksel ses teknolojisine yeni bir boyut ekleyen bir teknoloji. Bu özellik sayesinde ses tasarımcıları oda içerisindeki ses “objelerini” iptal edebilecekler. Bunun yanı sıra sistemde Google Assistant olması da sisteminize bağlı donanımları kontrol etmek için herhangi bir kumandaya ihtiyaç duymayacağınız anlamına geliyor.

SL9YG ayrıca isteğinize göre dikey ya da yatay şekilde takılmak için içerisinde bir jiroskopu barındırıyor. Bunun yanı sıra daha güçlü bir ses sistemi arzularsanız LG’nin SPK-8 kablosuz hoparlörleri ile ekstra iki kanal ve 140 wattlık bir ses de elde edebilirsiniz. Bu ekstranın ücreti ise 129 dolar civarında.