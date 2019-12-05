LG, dizüstü bilgisayar sektöründe büyük ses getiren "Gram" serisine yeni bir üye daha ekledi. 17 inç boyutundaki yeni dizüstü bilgisayar, Intel'in 10. nesil işlemcilerinden güç alıyor ve 8 GB RAM ile de destekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, "Gram" serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir üye daha ekledi. LG'nin yeni dizüstü bilgisayarı, "Gram 17 2020" olarak isimlendiriliyor çünkü bu dizüstü bilgisayarın ekran boyutu 17 inç. Serinin önceki üyeleriyle iyi bir çıkış yakalayan LG, 2019 yılında satışlarını yüzde 25 oranında arttıran Gram serisi dizüstü bilgisayarlarına olan ilgiyi, yeni bir üyeyle biraz daha arttırmak istiyor.

LG'nin yeni dizüstü bilgisayarında Intel'İn 10. nesil işlemcilerinden güç alınıyor. Ancak tüketiciler, bu dizüstü bilgisayar için farklı işlemci seçeneklerine sahip olamıyorlar. Ürün sadece, Intel Core i5-10357G işlemcisine sahip. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, GPU açısından da Intel'den faydalanıyor ve Intel Iris Plus GPU'sunu kullanıyor.

Karşınızda LG Gram 17

LG'nin yeni dizüstü bilgisayarındaki 17 inç boyutundaki IPS ekranı, tüketicilere 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde görüntü sunuyor. Yani LG Gram 17 2020'nin ekran çözünürlüğünün adeta cam gibi görseller oluşturacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, 8 GB RAM ve 256 GB da SSD ile tüketicilere hızlı bir deneyim sunmaya çalışacak.

LG Gram 17 2020 teknik özellikleri

Model: 17Z90N

17Z90N Ekran: 17 inç büyüklüğünde, WQXGA (2560×1600) piksel çözünürlüğünde IPS

17 inç büyüklüğünde, WQXGA (2560×1600) piksel çözünürlüğünde IPS İşlemci: Intel Core i5-10357G (6 MB önbellek, 1.2 Ghz temel işlemci frekansı (3.7 GHz'ye kadar yükselebilir))

Intel Core i5-10357G (6 MB önbellek, 1.2 Ghz temel işlemci frekansı (3.7 GHz'ye kadar yükselebilir)) Ekran Kartı: Intel Iris Plus

Intel Iris Plus RAM: 8 GB DDR4 3200MHz (artırılabilir)

8 GB DDR4 3200MHz (artırılabilir) Depolama: 256 GB SSD (artırılabilir)

256 GB SSD (artırılabilir) Boyutlar: 381 mm x 263 mm x 17.44 mm

381 mm x 263 mm x 17.44 mm Ağırlık: 1.350 gram

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan LG Gram 17 2020'nin fiyatı ise 1.780 dolar (yaklaşık 10.200 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve gelecekse bile bunun ne zaman gerçekleşeceği şu an için bilinmiyor.