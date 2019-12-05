Güney Koreli teknoloji devi LG, "Gram" serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir üye daha ekledi. LG'nin yeni dizüstü bilgisayarı, "Gram 17 2020" olarak isimlendiriliyor çünkü bu dizüstü bilgisayarın ekran boyutu 17 inç. Serinin önceki üyeleriyle iyi bir çıkış yakalayan LG, 2019 yılında satışlarını yüzde 25 oranında arttıran Gram serisi dizüstü bilgisayarlarına olan ilgiyi, yeni bir üyeyle biraz daha arttırmak istiyor.
LG'nin yeni dizüstü bilgisayarında Intel'İn 10. nesil işlemcilerinden güç alınıyor. Ancak tüketiciler, bu dizüstü bilgisayar için farklı işlemci seçeneklerine sahip olamıyorlar. Ürün sadece, Intel Core i5-10357G işlemcisine sahip. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, GPU açısından da Intel'den faydalanıyor ve Intel Iris Plus GPU'sunu kullanıyor.
Karşınızda LG Gram 17
LG'nin yeni dizüstü bilgisayarındaki 17 inç boyutundaki IPS ekranı, tüketicilere 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde görüntü sunuyor. Yani LG Gram 17 2020'nin ekran çözünürlüğünün adeta cam gibi görseller oluşturacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, 8 GB RAM ve 256 GB da SSD ile tüketicilere hızlı bir deneyim sunmaya çalışacak.
LG Gram 17 2020 teknik özellikleri
- Model: 17Z90N
- Ekran: 17 inç büyüklüğünde, WQXGA (2560×1600) piksel çözünürlüğünde IPS
- İşlemci: Intel Core i5-10357G (6 MB önbellek, 1.2 Ghz temel işlemci frekansı (3.7 GHz'ye kadar yükselebilir))
- Ekran Kartı: Intel Iris Plus
- RAM: 8 GB DDR4 3200MHz (artırılabilir)
- Depolama: 256 GB SSD (artırılabilir)
- Boyutlar: 381 mm x 263 mm x 17.44 mm
- Ağırlık: 1.350 gram
Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan LG Gram 17 2020'nin fiyatı ise 1.780 dolar (yaklaşık 10.200 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve gelecekse bile bunun ne zaman gerçekleşeceği şu an için bilinmiyor.