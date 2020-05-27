LG, iPhone 12 Max İçin 20 Milyon OLED Ekran Üretecek

Apple'ın bu sene çıkaracağı yeni serisi iPhone 12 için ekran anlaşmaları sürüyor. 55 milyonluk kısım için Samsung'la anlaşan şirket, 20 milyon ekranı da LG'nin üretmesine karar verdi.

Akıllı telefon endüstrisinde en önemli donanımlardan biri de ekran olarak biliniyor. Cihazların ekranları bu kadar önemli bir konumdayken bu ekranları hangi şirketin ürettiği de merak konusu hâline geliyor. Bugün teknoloji devi Apple'ın, iPhone 12 Max'in ekranı için izlediği politika ortaya çıktı. Şirket, ekran konusunda LG ve Samsung ile iş birliği yapacak.

Şirket raporlarından ortaya çıkanlara göre LG, Apple'ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 12 Max için 20 milyona kadar OLED ekran üretmeye hazırlanıyor. Bir süredir Apple ile birlikte çalışan LG Display, iPhone 12 serisinin 20 milyonluk bir kısmıyla ilgilenirken 55 milyon ekran, Samsung Display tarafından üretilerek Apple'a teslim edilecek.

Apple, LG'den geçtiğimiz sene az miktarda OLED ekran sipariş etmişti:

Ortaya çıkan raporlarda LG'nin 6,1 inç büyüklüğünde ekrana sahip iPhone 12 Max'ler için üretim yapacağı belirtiliyor, kalan ekranlarınsa Samsung tarafından üretileceği düşünülüyor. 3 ayrı modeli bulunacak olan iPhone 12 serisinde tüm ekranların OLED tabanlı olacağı da biliniyor.

Apple, OLED ekranlar konusunda 2019 yılında LG ile iş birliğinde bulunmuştu. 20 milyon yerine daha küçük ölçekli OLED ekran siparişi veren Apple, bu ekranları eski iPhone modelleri ve değişim ekranları için kullanmıştı. 2019 yılının haziran ayında LG, ilk parti iPhone panelleriyle üretim problemleri yaşadığını bildirmişti. Bu tür sorunlar, Apple gibi büyük şirketlerin neden birden fazla tedarikçiyle çalıştığının cevabı niteliğinde.

LG, 2019 yılının temmuz ayında Güney Kore'de bulunan bir OLED üretim hattına 2,6 milyar dolarlık büyük bir yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Ayrıca raporlardan Apple'ın ekranları konusunda sıkça adı geçen Çinli üretici BOE'nin gerekli kalite şartlarını sağlayamadığı da öğrenildi.