Güney Koreli teknoloji devi LG, 13MP selfie kamerasıyla dikkat çeken bütçe dostu akıllı telefonu LG K40S’i Türkiye’de satışa sunuyor. 6,1 inç FullVision ekrana sahip olan cihaz, gücünü 2,0 GHz hızındaki sekiz çekirdekli işlemcisinden alıyor.

Geçtiğimiz eylül ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA 2019’da görücüye çıkan K serisinin iki yeni üyesinden biri olan LG K40S, Türkiye’deki macerasına başladı.

Oldukça hoş bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, üstün bir multimedya deneyimi vadediyor. Dilerseniz, vakit kaybetmeden LG K40S'in özelliklerine hep birlikte bakalım.

LG K40S tasarımı:

LG K40S kullanıcılara neler sunuyor?

Damla çentikli 6,1 inç HD+ ekranla gelen LG K40S, 13MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın arkasını çevirdiğinizde ise PDAF içeren 13MP ve Süper Geniş Açılı 5MP olmak üzere çift kamera kurulumuyla karşılaşıyorsunuz. LG K40S’in yapay zeka destekli kamerası, fotoğraf karesindeki nesneleri algılayabiliyor ve insanlar, evcil hayvanlar ve yiyecek dahil olmak üzere sekiz farklı nesne için ideal ayarlamaları yapabiliyor.

Gücünü 2,0 GHz hızındaki sekiz çekirdekli Mediatek MT6762 Helio işlemcisinden alan akıllı telefon, 2/3GB RAM ve microSD kart ile 2TB’a kadar artırılabilen 32GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Arka tarafta bir parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapan LG K40S, 3.500 mAh değerinde bataryadan besleniyor.

Askeri standartlarda sağlamlık anlamına gelen MIL-STD-810G sertifikasına sahip olan cihaz, kutusundan Android 9.0 (Pie) ile çıkıyor. Aurora Siyah ve Fas Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen akıllı telefon, bugün itibarıyla Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuldu; ancak LG K40S için henüz bir perakende fiyatı belirlenmiş değil. Telefonun resmi satış fiyatı belli olduktan sonra haberimizi güncelleyeceğiz.

LG K40S özellikleri: