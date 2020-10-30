LG, orta segment yeni telefonu K92 5G'yi duyurdu. Özellikleriyle dikkat çekmesi muhtemel olan telefonun fiyatı ise beklenenden hayli yüksek. 19 Kasım'da piyasaya sürülecek LG K92 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği bir etkinlikte orta segment yeni telefonu K92 5G'yi duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan telefon, en çok da 2 TB'ye kadar destek veren genişletilebilen depolama alanı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki LG'nin yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

LG K92 5G, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Delikli yapıdaki ekranda yer alan ön kamera ise tüketicilere 77 derece geniş açısıyla 16 MP çözünürlük sunuyor. LG mühendisleri, telefonun parmak izi okuyucunu sensörünü ekrana değil, telefonun yan paneline yerleştirmeyi tercih etmiş.

Karşınızda LG K92 5G

LG'nin yeni akıllı telefonu Qualcomm'un Snapdragon 690 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca tüketiciler, bu akıllı telefona 2 TB'ye kadar microSD kart takarak, depolama alanını genişletebiliyorlar. Android 10 ile çalışan telefonun en dezavantajlı noktası ise bataryası. LG K92 5G, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayla birlikte geliyor.

LG K92 5G'nin arkasına baktığımızda ise 4'lü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve son olarak da 2 MP derinlik kamerası yer alıyor. Telefonun ana kamerası da 81 derecelik görüş açısı ile tüketicilere geniş açı imkanı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak telefonun stereo hoparlörleri ve LG 3D Sound Engine desteği bulunuyor.

LG K92 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç, FHD+ IPS LCD

6,7 inç, FHD+ IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690

Qualcomm Snapdragon 690 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB (2 TB'ye kadar microSD desteği)

128 GB (2 TB'ye kadar microSD desteği) Ön Kamera: 16 MP (f/2.0)

16 MP (f/2.0) Arka Kamera: 64 MP (f/1.78) + 5 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

64 MP (f/1.78) + 5 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 ac, NFC, Bluetooth 5.1, USB Type-C

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan LG K92 5G, 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Tek bir renk seçeneğine sahip olan akıllı telefonun fiyatı ise 359 dolar (yaklaşık 3,000 TL + vergiler) olarak açıklandı. LG K92 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.