LG'den Kağıt Para Gibi Yuvarlanabilen Akıllı Telefon Patenti

2019 yılında katlanabilir telefonların trend olması beklenirken, LG cephesinden oldukça enteresan bir patent başvurusu ortaya çıktı.

Akıllı telefon dünyası, tüm hızıyla Mobil Dünya Kongresi 2019'a hazırlanıyor. 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kongrede, birçok akıllı telefon firmasının katlanabilir telefonlarını duyurması bekleniyor. Bu alanda en çok inovasyonu kimin yapacağı merakla beklenirken, LG cephesinden de ilginç bir patent başvurusu geldi.

Katlanabilir telefonlar ilk duyurulduğunda, modüler yapısıyla çok daha az alan kaplaması planlanıyordu. Ancak gelinen süreçte, bu telefonların normal boyutlarda tasarlanarak açıldığında tablet halini alabilecek cihazlara evrildiğini görebiliyoruz. LG'nin aldığı patent ise ilk plana çok daha uygun görünüyor.

Yuıkarıdan da görebileceğiniz görselde, telefonun katlanabilir değil 'yuvarlanabilir' bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Telefonun daha kalın olan, üst taraftaki silindirik kısmı cihazın hafıza, anakart, kamera ve diğer donanımlarını içerecek. Alt kısımda ise mekanizmayı açacak olan bir kilit veya tuş bulunabilir.

Telefonun gelecekteki olası isimleri ise şunlar:

Flex

Foldi

Duplex

Açıkçası bu telefonu veya benzeri bir tasarımı yakın gelecekte görmek hayal olacaktır. Üzerinde yıllardır çalışılan Samsung Galaxy F'in dahi tuğladan hallince bir konsept tasarımla karşımıza çıktığı düşünülürse, bu tür bir yuvarlanabilir telefon için daha yıllarca beklememiz gerekebilir.