LG, Katlanabilir Akıllı Telefonu İçin Marka Başvurusu Yaptı

Güney Koreli teknoloji devi LG, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı akıllı telefon için marka başvurusu gerçekleştirerek çalışmalarını ilerlettiğini gösterdi.

Akıllı telefon piyasasına yön veren şirketlerin katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı bir sır değil. Özellikle Samsung’un SDC 2018’de ilk katlanabilir akıllı telefonuna ait prototipi sergilemesinden sonra bu çalışmaların daha da hızlandığını tahmin etmek hiç de zor değil. Yine de Samsung hariç diğer şirketlerin katlanabilir akıllı telefon konusunda ne kadar ilerlediklerini ne yazık ki bilmiyoruz.

Güney Koreli bir diğer akıllı telefon üreticisi olan LG, katlanabilir akıllı telefonlara en az Samsung kadar önem veriyor. Buna karşın şirketin bu konudaki çalışmaları bir sır gibi saklanmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre şirket, 21 Kasım’da Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) Flex, Foldi ve Duplex isimleri için marka başvurusunda bulundu. LG’nin marka çalışmalarına başlamış olması, cihazın geliştirme aşamasında ciddi bir yol katettiğini gösteriyor.

LG’nin söz konusu markaları katlanabilir akıllı telefonu için kullanacağını söylemek mümkün. Ancak bu markalardan tam olarak hangisini kullanacak? Her ne kadar popüler olmasa da şirketin halihazırda G Flex adlı bir markası zaten bulunuyor. Bunun üzerine yeni bir ‘Flex’ telefon tanıtmak mantıklı olmayacaktır. Bununla birlikte Dublex, çift ekranlı bir katlanabilir akıllı telefon için oldukça mantıklı ve akılda kalıcı bir isim olabilir.