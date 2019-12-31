LG, Katlanabilir Akıllı Telefon Yarışına Katılıyor

Samsung ve Motorola gibi teknoloji devlerinin katlanabilir akıllı telefon teknolojisini tanıtmalarının ardından piyasaya yeni bir yön verdikleri söylenebilir. LG ise bu yarışa katılmanın daha yenilikçi ve kullanışlı bir yöntemini bulmuş gibi görünüyor.

Güney Kore’nin teknoloji devi LG, tamamı OLED ekran teknolojisine sahip katlanabilir bir akıllı telefon kabı için patent başvurusunda bulundu. Bu sayede LG de katlanabilir akıllı telefon yarışında yer almak için büyük bir atmış oluyor.

Bildiğiniz üzere Galaxy Fold ve Motorola Razr gibi katlanabilir akıllı telefonların 2020 yılında kullanıcılarla buluşması planlanıyor. Fakat bu son teknoloji ürünlerin pahalı ve kırılgan olmaları, kullanıcıların kafalarında soru işaretleri oluşmasına sebep oluyor. Örneğin Galaxy Fold telefonunun kullanım testine sokulduktan yalnızca iki gün sonra kırıldığını ve işe yaramaz hale geldiğini biliyoruz.

LG'nin patent başvurusunda bulunduğu katlanabilir ekranın görüntüsü:

LG ise katlanabilir akıllı telefon piyasasına iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. Şirketin bu konudaki önerisi, LG V50 ve LG G8x gibi üst düzey telefonlarıyla uyumlu olması planlanan bir telefon kabını kullanıcıya sunmak. ‘LG ikili ekran’ olarak adlandırılan bu telefon kabı, açılıp kapanan bir tasarıma ve kendi ekranına sahip. LG’nin planladığı bu telefon kabının tek başına bir işlevi yok ve LG marka akıllı telefonlar ile birlikte çalışması için tasarlanıyor. Katlanabilir telefon kabını açtığınızda karşınıza çıkan ikili ekran sayesinde katlanabilir telefonların sunduğu neredeyse bütün özelliklere sahip olabileceksiniz.

LetsGoDigital’dan elde edilen bir bilgi, LG’nin patent başvurusunda bulunduğu bu akıllı telefon kabının tamamen OLED ekrandan oluşacağına ve kullanıldığı cihazlarla adeta bir bütün olacağına işaret ediyor. Telefon kabı açıldığında ise LG cihazı ile bağlantılı olan büyük bir ekran karşınıza çıkacak.

Elbette LG’nin sunacağı bu teknoloji sayesinde kullanıcıların birçok seçeneği olacak ve ikili ekran teknolojisinden olabildiğince fazla fayda sağlamaları için fırsatlar sunacak. LG’nin patent başvurusunda bulunduğu bu yeni teknolojinin ne zaman kullanıcılarla buluşacağı henüz bilinmiyor. Fakat LG, akıllı telefon hayranlarını şaşırtacak gibi gözüküyor.

Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? LG’nin yeni fikrini beğendiniz mi?