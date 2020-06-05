LG'nin Hem Katlanabilir Hem Sarılabilir Telefon Patenti

LG'nin aldığı yeni bir akıllı telefon patentine göre şirket, hem katlanabilir hem de sarılabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Söz konusu akıllı telefon, gerçek bir ürüne dönüşmesi durumunda çok amaçlı bir ürün olarak kullanıcılara sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG, bir dönemler akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Ancak şirketin piyasaya sürdüğü G serisi telefonlarında patlak veren bazı kronik sorunlar, tüketicileri LG'den uzaklaştırdı. Yine de sektörden kopmak istemeyen LG, yeni nesil telefonlar üzerinde çalışmaya devam ediyor ve yeni keşfedilen bir patent, LG'nin şimdi hem katlanabilir hem de sarılabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Akıllı telefon sektörü, şu an için katlanabilir ekranlı telefonları tam olarak kabul etmiş değil. Her ne kadar Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketler, geçtiğimiz bir yıllık süreçte katlanabilir ekranlı telefonlarını tüketicilerle buluşturmuş olsa da bu ürünler, tüketicilerden beklediği ilgiyi görmedi.

LG'nin aldığı yeni katlanabilir ve sarılabilir telefon patenti

Yukarıdaki patent görüntüleri, ilk bakışta pek bir şey ifade etmiyor olabilir. Basitçe bu patenti izah etmek gerekirse; kullanıcılar bu telefonu hem bir ucundan çekerek büyütebilecekler hem de büyük haldeyken katlayabilecekler.

LG'nin aldığı patentin akıllı telefonlar için çılgınca bir yaklaşım gösterdiği ifade edebiliriz. Yine de teknoloji şirketlerinin çok sayıda patent aldığını ve patentlerde görülen tüm teknolojilerin nihai ürünlere dönüşmediğini hatırlamakta fayda var.