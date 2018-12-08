Her geçen gün incelen ve hafifleşen laptoplar listesine LG, yeni bir ürünüyle daha dahil oldu.

Laptopların performanslarının yanında inceliklerinin ve hafifliklerinin önde olduğu bu dönemde, 17 inç veya daha üstü ekran boyutlarına sahip laptopları görmeye pek alışkın değiliz. LG ise bu algıyı yerle bir ederek; 17.3 inçlik ekranının yanında oldukça hafif olmasıyla öne çıkan LG Gram 17 Notebook'unu duyurdu.

LG'nin yeni başarısı Gram 17; 17.3 inçlik, 2560x1600 çözünürlüğünde ve 16:9 en-boy oranında bir ekrana sahip. 17.3 inçlik ekranına rağmen sadece 1.33 kg ağırlığında ve sadece 17.8mm kalınlığında olan Gram 17, birçok 15 inçlik laptoptan daha hafif ve daha ince. Gram 17, gücünü; Intel Core i7-8565U (Whiskey Lake-U) işlemcisinden alırken, LG’nin UHD Graphics 620 iGPU grafik işlemcisine de sahip.

Gram 17, donanım konusunda da hiç geri kalmıyor. 2400Mhz hızında çalışan 16 GB DDR4 RAM'lere sahip olan Gram 17, depolama birimi olarak 512GB'lık SATA SSD'yi kullanıyor. 17 inçlik diğer laptoplara nazaran Gram 17'de herhangi bir harici ekran kartı bulunmuyor ancak bu, LG'nin bataryaya oldukça fazla yer ayırabilmesine ve bu bağlamda Gram 17'nin tek şarjda 19.5 saat çalışabilmesine olanak tanıyor.

Dünyayla iletişimini 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth modülüyle sağlayan LG Gram 17, 3 adet USB-A ve bir adet USB-C portuna sahip. Windows Hello için webcaminde kızıl ötesi sensörünü de barındıran LG'nin 17.3 inçlik laptopu; parmak izi okuyucusuna, HDMI girişine ve microSD kart girişine de sahip. LG'nin hem hafif hem de oldukça büyük ekranlı olan laptobu LG Gram 17 Notebook, 1.699$ fiyat etiketiyle (ülkemizde ise 12.000 TL'den fazla olacaktır) raflardaki yerini alacak.