Dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden LG, CES 2019 kapsamında oldukça enteresan bir ürün duyurmaya hazırlanıyor.

Televizyon teknolojisi geliştikçe projektörlerin de papucu bir miktar dama atıldı gibi. Neredeyse tablo inceliğinde, hafif ve bilgisayarların yapabileceği kadar işlevsel televizyonların piyasaya çıkmasıyla, eskiden PES oynamak için üniversite gençliğinin en büyük efsanesi olan projektörler de pek fazla anılmaz oldu.

Görünen o ki LG bu konuda ciddi bir piyasa boşluğu yakalamış ve uzunca süredir bir ürün üzerinde çalışıyormuş. LG'nin CES 2019 kapsamında (8-12 Ocak) duyurmaya hazırlandığı lazer projektör, muadillerinden çok daha ilgi çekici özelliklere sahip. 4K çözünürlükte görüntüyü duvara yansıtabilen bu projektör, hem tavandan hem de yerden görüntü yansıtabiliyor. Hatta bu projektörü illa tam karşıya konumlamak zorunda değilsiniz; LG Laser 4K, yan duvardan dahi karşıya görüntü yansıtabiliyor.

Sadece 17 santimetre gibi bir uzaklıktan duvara 310 ekran bir görüntü yansıtabilen Laser 4K, mesafeyi 7 santime kadar kısaltabiliyor. Bu mesafeden ise yansıtılabilen görüntü dahi 228 ekrana kadar çıkıyor. LG, böylece uzun süredir dikkatleri üzerine çekmemiş olan bir pazarı harekete geçirecek gibi görünüyor. CES 2019'da projektörle ilgili detaylar ulaşacak ve sizlere aktarıyor olacağız.