LG'nin Lito İşlemcili Gizemli Telefonu, Ortaya Çıktı

Premium segmentteki G serisini tamamen rafa kaldırdığı söylenen LG, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni serisini 15 Mayıs’ta tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket bu gelişmeyi henüz onaylamış değil ancak bugün, Geekbench veri tabanında gizemli bir LG modeli ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefon piyasasında söz sahibi olması beklenen yeni serisini kısa bir zaman sonra kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Orta segmentte konumlanacağı söylenen yeni serinin 15 Mayıs’ta tanıtılacağı iddia ediliyor.

Bugün, 8GB RAM'a gizemli bir LG akıllı telefon, Geekbench veri tabanında kendini gösterdi. LGE LM-G900N model numarası ile karşımıza çıkan cihazın, Lito adında yeni bir işlemciye sahip olacağı belirtiliyor. Söz konusu işlemci hakkında pek bir şey bilinmezken, geçen ay ortaya çıkan haberler Qualcomm'un dört yeni işlemci geliştirdiğini göstermişti.

İsmi henüz belli olmayan LG modelinin Geekbench sonuçları

Bunlardan biri olan Lito, 5G desteği ile gelecek ve Snapdragon 765 veya 765G yonga setlerinin halefi olacak. En azından söylentiler bu yönde. Geekbench testine Qualcomm’un sekiz çekirdekli yeni işlemcisi ile giren LG modeli, tek çekirdekli testlerde 506 puan, çok çekirdekli testlerde 1.545 puan almış durumda. 8GB RAM’e sahip olan akıllı telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

Yukarıda da belirttiğim gibi, LG'nin önümüzdeki ay 'G' serisi premium akıllı telefonların yerini alacak yeni bir seri tanıtması bekleniyor. Söylentilere göre, Güney Koreli teknoloji devi yeni modellerine 5G desteği kazandırmak için Snapdragon 7 serisi yonga setlerini kullanacak. Bu nedenle Geekbench'te görülen ‘Lito' işlemcili gizemli LG akıllı telefonun, 5G bağlantısını destekleyecek yeni bir Snapdragon 7 serisi yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

Öte yandan bu bilgiler, ne Qualcomm ne de LG cephesi tarafından henüz teyit edilmiş değil. Yeni LG modeli hakkındaki tüm detayları, Güney Koreli şirketin 15 Mayıs’ta düzenleyeceği iddia edilen çevrimiçi etkinlikte öğrenebiliriz. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.