Güney Kore merkezli teknoloji şirketi, 2018 yılında departman bazında kendi rekorunu kırmayı başardı. Bu rekorun ve artışın sebeplerinden biri olarak 2017 yılında ZKW'nin hisselerinin %70'ini alması gösterilebilir.

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, son bir yıl içerisindeki (2018) yıllık gelirini açıkladı. Açıklanan verilere göre şirket, 2018 yılı içerisinde 54,4 milyar dolar gelir elde etti. Bu miktar, şirketin geçen yıl ki gelirine göre %10 daha fazla.

Bu yüksek gelirlerin yanı sıra şirketin her departmanı aynı durumda değil. Mobil departmanı, yıllık bazda sadece 7,08 milyar dolar gelir elde ederek operasyon maliyetini 700 milyon dolardan fazla borçlandırdı. Ancak bu harcamaların ve verimsizliklerin iyi yönetilmesinden dolayı şirket iyileşme kaydetmeye devam etti. LG'nin bu iyileşme sürecinin desteklemek için MWC 2019'da duyuracağı G8'in yanında V50 ThinQ 5G adlı telefonunu da tanıtması bekleniyor.

LG'nin departmanlar bazında elde ettiği gelirin dökümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.