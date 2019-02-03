Yıllardır küçük kapasiteli bataryalar sebebiyle kullanıcılarının tepkisini çeken LG sonunda fikrini değiştirdi.

LG bu ay içerisinde; yeni amiral gemisi G8 ThinQ, 5G teknolojisine sahip V50 ThinQ ve Samsung'un katlanabilir akıllı telefonuna rakip olacak gizemli (hakkında bilgi yok) bir katlanabilir cihaz olmak üzere toplamda 3 adet yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. LG'nin yeni amiral gemisi G8 ThinQ'nun bugün, Brezilya'dan aldığı sertifikayla, şaşırtan bir özelliği ortaya çıktı.

LG'nin "Alpha" kod adını verdiği G8 ThinQ daha önce görülmemiş bir yenilikle geliyor. Aldığı sertifikaya göre LG G8 ThinQ, 3.400 mAh'lik oldukça büyük bir batarya kapasitesine sahip olacak. LG'nin yıllardır akıllı telefonlarında kullandığı 2 bin mAh'li sayılardaki batarya kapasitesini artık 3.000'in üzerine çıkarması, kullanıcılardan gelen şikayetleri dikkate aldığını gösteriyor.

25 Şubat'ta başlayıp 3 gün sürerek 28 Şubat tarihinde sona erecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019'da) tanıtılması beklenen LG G8 ThinQ, beklentileri yükseltiyor. LG'nin tanıtacağı 5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu V50 ThinQ'nun ise 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylentisi, kullanıcıları mutlu ediyor.