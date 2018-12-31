LG'nin Android Pie Güncelleme Takvimi Ortaya Çıktı

Yılların akıllı telefon üreticisi LG, yakında hangi güncellemeleri akıllı telefonlarına yayınlayacağını duyurdu.

Konu zamanında yayınlanan güncellemelere geldiğinde akla en son gelen şirketlerden olan LG, Android işletim sisteminin en güncel ve en yeni versiyonu Android 9 Pie'ı akıllı telefonlarına hangi sırayla yayınlayacağını duyurdu. LG, Android 9 Pie işletim sistemini ilk olarak LG G7 ThinQ akıllı telefonu için yayınlayacak.

LG G7 ThinQ akıllı telefonu, 2019 yılının ilk çeyreği içerisinde Android 9 Pie güncellemesi alacak ancak ne yazık ki bu güncellemenin ilk olarak LG'nin ana vatanı olan Güney Kore'deki kullanıcılara yayınlanacağı ve daha sonrasında güncellemenin kademeli olarak dünya genelinde dağıtımına başlanacağı bilgisine sahibiz.

Güney Koreli teknoloji devinin amiral gemisi akıllı telefonu LG V40 ThinQ'nun ne zaman Android 9 Pie güncellemesini alacağı hakkında bir bilgi vermeyen LG, G30 ve G7 ThinQ akıllı telefonları için bu ay içerisinde bir performans ve güvenlik güncelleştirmesi yayınlayacağını da sözlerine ekledi. LG'nin güncelleştirmeleri akıllı telefonlarına geç sunmasının ardındaki sebeplerden birisi ise LG'nin sahip olduğu LG UX arayüzünün her akıllı telefonu için tekrar tekrar modifiye edilmesi gerektiği.