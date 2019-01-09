CES 2019 kapsamında birbirinden ilgi çekici duyurular geliyor olsa da LG, oldukça yaratıcı bir şekilde tanıtımını yapmayı bildi.

LG, özellikle taşınabilir monitör ve birbiri ardına gelen televizyon duyurularıyla CES 2019'un en ilgi çeken firmalarından biri olmayı başardı. Ancak LG'nin fuar alanında en dikkat çeken bölge girişe konumlandırılmış 'dijital şelale' oldu.

Eğilip bükülmüş, düz ve eğimli, toplam 268 adet 55 inçlik OLED TV'nin bir araya gelmesiyle oluşturulan bu görsel şölen ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Her ne kadar ziyaretçilerin ilgisini en çok şelale çekmiş olsa da kanyon, Amazon ormanları gibi birçok doğa harikası video bu OLED ekranlar üzerinden ziyaretçilere yansıtıldı. Böylece LG, henüz ürünlerinin hiçbirini görmemiş ziyaretçilerin kalbini daha girişten kazanmayı başardı.