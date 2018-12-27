LG'nin İlk 5G'li Telefonu, Amiral Gemisi LG G8 Olmayabilir

Zor bir sene geçiren LG'nin planları da biraz aksamış gibi görünüyor.

LG, zorlu akıllı telefon piyasasında yoğun ancak fazla başarılı olmayan bir yılı geride bıraktı. Yatırımlarında kârı bulamayarak para kaybeden firma, söylentilere göre yeni yıla yeni yol haritasını hazırlayarak girecek. Yine söylentilere göre bu haritadaki ilk durak ise orta segmentli LG Q9’un Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen duyurusu olacak.

Snapdragon 660 SoC ve 4 GB RAM’den gücünü alacak olan bütçe dostu cihaz, 6.1 inçlik çentikli bir ekranla birlikte CES’de kendini gösterecek.

Eğer LG’nin planları bu kararlılıkla giderse LG G8 de Mart’ın sonunda bizlerle olacak ancak 5G özelliğini barındırmayacak. Bunun sebebi olarak da yeni nesil hücresel hızları destekleyen başka bir amiral gemisinin tasarlanması gösteriliyor.

Firmanın 5G teknolojisine sahip telefonlarının V ailesine mi bağlı olacağı yoksa yeni bir seri olarak mı karşımıza çıkacağı hala merak konusu. Aynı zamanda LG G8’in nerede tanıtılacağı da bilinmeyen konuların arasında.

Firmanın beklenen katlanabilir telefonuna gelecek olursak 2019’un üçüncü çeyreğine kadar beklemeyi sürdüreceğiz gibi görünüyor. Tabii ki bu durum LG için ne kadar kötüyse, 2019 yılının ilk çeyreğinde katlanabilir telefonunu tanıtmayı planlayan Samsung için de o kadar iyi oluyor.