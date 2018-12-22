LG'nin Çerçevesiz Ekranlı Yeni Tableti Ortaya Çıktı

Çerçevesiz ekranlı mobil cihaz akımına LG de tabletiyle katılıyor.

Tabletlerle bağını uzun süre önce kesmiş olan LG'nin kablosuz klavyeye ve çerçevesiz ekrana sahip yeni bir tableti ortaya çıktı. LG'nin şimdiye kadar tablet konusunda sürekli orta seviyeye yönelmesi ise LG'nin yeni çerçevesiz ekranlı tabletinin de orta segment donanıma sahip bir tablet olacağını gösteriyor.

LG'nin uzun bir aradan sonra tekrardan tablet işine girmesinin ve orta segmenti seçmesinin nedeni olarak, orta segment cihazların en çok kâr getiren cihazlar olması ve LG'nin de bu pazardan bir pay koparmayı düşünmesi tahmin ediliyor. LG'nin yeni tabletinin geleceğine kesin gözüyle bakılıyor zirâ LG'nin tablet tasarımı 14 Aralık tarihinde patentlendi ve onaylandı.

Ortaya çıkan patent tasarımında LG'nin istenildiğinde çıkarılıp takılabilen bir klavyeye sahip ve tamamen çerçevesiz ekranlı bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıkıyor. Klavyenin tabletin kendisinin üzerine kapanarak aynı zamanda taşıma kılıfı olabileceği de patent görselinden anlaşılıyor. LG'nin çerçevesiz ekranlı bir tableti piyasaya sürmesiyle Apple ve Samsung'un tablet yarışına dahil olmayı amaçladığı düşünülüyor.