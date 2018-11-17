LG'nin Q serisinin 4. üyesi olacak LG Q9'un teknik özellikleri, Android'in internet sitesinin kaynak kodlarında ortaya çıktı.

LG; orta segmentli Q serisine, 2017 yılında tanıttığı LG Q6 ile hızlı bir giriş yapmıştı. Hızını alamayan LG, bu yıl içerisinde LG Q7 ve LG Q8 çıkararak pazarda iyi bir yer edindi. Birkaç ay önce ortaya çıkan söylentilere göre LG, hızını hiç mi hiç alamayıp bir Q serisi akıllı telefonu daha 2018'in bitiminden önce duyurmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Birkaç gün LG Q9'a ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla bu söylentiler de doğrulanmış oldu.

Android'in resmi internet sitesinin kaynak kodlarında beliren bilgilere göre ise şimdi de LG Q9'un hangi teknik özelliklere sahip olacağı açığa kavuştu. Yetkililer tarafından durumun fark edilmesi üzerine bu bilgiler kaynak kodlarından silindi. Neyse ki bu bilgileri keşfeden kullanıcılar aldıkları ekran görüntülerini internet üzerinden paylaştı.

Kaynak kodları olduğu belirtilen bilgilere dayanarak LG Q9; LM-Q925S ve LM-Q925L olmak üzere iki çeşit modele sahip olacak. Her iki cihazda da; 6.1 inçlik bir ekran, 4GB RAM, NFC, parmak izi okuyucusu ve çentik ortak olarak bulunurken, iki cihaz da Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olacak. Cihazların tek farkı şu anlık 64GB ve 32GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği olarak gözüküyor.

Kodların başında cihazın fotoğrafı için bir link verilmekte. Bu linkin içeriğinde bulunan fotoğraf, birkaç gün önce ortaya çıkan LG Q9 fotoğrafıyla aynı. İşlemci için herhangi bir bilgi bulunmasa da cihazın, Qualcomm'un Snapdragon 660 veya Snapdragon 632 işlemcisine sahip olacağı söyleniyor.