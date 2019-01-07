2019, şirketlerin katlanabilir TV ve telefonlar için yarıştığı bir yıl olacak gibi duruyor. Ev sinema sistemleri ve TV'ler konusunda sektörün en büyük şirketlerinden olan LG, katlanabilir OLED TV'sini bu yılın ikinci yarısında satışa sunacak.

LG Display, kıvrımlı OLED ekranlarını daha önceden CES fuarlarında tanıtmıştı ve bunlar genellikle havalı özellikler olmaktan öteye geçememişti. LG Electronics, en sonunda bu teknolojiyi daha ‘işe yarar’ bir şekilde kullanmaya karar verdi. LG'nin yeni televizyonu ilk bakışta 65 inçlik normal bir TV gibi gözüküyor olabilir fakat tek bir tuşla OLED ekran üstünde durduğu alüminyum kasanın içine doğru kıvrılıyor.

Peki böyle bir cihazı kim alır? OLED TV R’ın hedef kitlesi, hem etkileyici bir film deneyimi yaşamak isteyen hem de salonunda TV’nin büyük bir yer kaplamasını istemeyenler. Bu zamana kadar, bu tarz istekleri olanların tek seçeneği daha küçük bir televizyondu.

OLED TV R, 100-watt Dolby Atmos hoparlörlere sahip. Hoparlörler, müzik deneyimi için de oldukça sağlam ve filmler konusunda neredeyse modern SoundBar kalitesine yakın. Tabii, yine de ev sinema sisteminin yerini alabilecek konumda değil.

Katlanabilir bu OLED TV’nin bir diğer özelliği de LG’nin ‘hat modu’ (line mode) dediği opsiyonu. Bu özellik sayesinde ekran üzerinde daha fazla hakimiyet kurulabiliyor. Şirketin iddialarına göre TV, 50 bin kere sorunsuz şekilde katlanabiliyor. Tabii, her cihaz gibi hareket eden kısımlar belli bir kullanımdan sonra bozulabiliyor.

Katlanabilir TV, LG’nin 4K OLED ekranlarıyla eşit kaliteye sahip ve ayrıca ikinci nesil Alpha 2 işlemcilerle güçlendirilmiş durumda. OLED TV R’ın işletim sistemi de LG’nın WebOS sistemi. Tıpkı Samsung’un cihazları gibi LG’nin bu televizyonunda da HomeKit entegrasyonu bulunuyor ve televizyon AirPlay 2’ye de sahip.

Şirket, OLED TV R’lar için henüz fiyat belirlemiş durumda değil fakat yapılan açıklamalara göre yılın ikinci yarısında mağazalardaki yerini alacak.