LG'nin Yeni Akıllı Ekranı ThinQ View'in Fiyatı Belli Oldu

Akıllı ürünler son zamanlarda hayatımızda gitgide daha fazla yer alıyor. Bu ürünlerden birisi olmaya aday olan LG'nin akıllı ekran/hoparlörünün fiyatı belli oldu.

Akıllı ürünler şu sıralar oldukça revaçta, ama akıllı ekranlar biraz daha göze çarpmaya başladı. Tabii biz akıllı ekran diyoruz ama aslında bu ürünler genelde sadece bir ekrandan oluşmuyor. Görünüşe bakılırsa bu trende LG de katılıyor.

Bundan öncesinde Lenovo, JBL ve Google'ın da katıldığı, Amazon Show serisi ile başlayan akıllı ekranlar arasına LG de ThinQ View Smart Display ile katılıyor. Fakat bu cihaz, akıllı bir ekrandan ziyade akıllı bir hoparlör olarak sınıflandırılacak gibi duruyor. Çünkü bu cihazın dahili hoparlörleri toplamda 20W ses çıkışı sağlıyor.

LG aslında bu cihazı yılın başında, CES 2018'de tanıtmıştı, fakat tanıtımından bu yana pek fazla üzerine düşülmedi ve detaylarından bahsedilmedi. Şimdilerde satışa çıkan ürünün fiyatı, yakın zamanda yılbaşının, Black Friday'in de olması sebebiyle 299,99$'dan 199,99$'a düştü.

Tıpkı diğer akıllı ekranlar gibi, ThinQ View Smart Display de 8 inçlik bir ekranla bizi karşılıyor. Diğer akıllı ekranların aksine, görünüşü kaba duruyor. Tasarımının böyle olmasını 20W ses çıkışı sağlayan stereo hoparlörlerine veriyoruz. Henüz Türkiye'de satışının yapılması konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da cihaz, yurtdışında satılmaya başlandı.