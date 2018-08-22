LG'nin V40 ThinQ'in Fotoğrafları Sızdırıldı

Resmi tanıtımına bir aydan daha fazla olmasına rağmen LG V40 ThinQ’in fotoğrafları sızdırıldı. Bu fotoğraflar, yeni telefondan neler beklememiz gerektiği hakkında bizlere ipuçları veriyor.

Sızdırılan fotoğrafların basın için hazırlanan renderlar olduğu anlaşılıyor. Bu sebepten dolayı bunlara şüphe ile yaklaşmakta fayda var, çünkü render fotoğraflar sahte de çıkabiliyor. Buna rağmen resimlere bakıp daha önceden elimize geçen bilgilerle karşılaştırdığımızda neredeyse birebir eşleşiyorlar.

Dikkat edecek olursanız V40 ThinQ’te bir çentik bulunmuyor gibi gözükse de aslında bunun yazılımsal bir gizleme olduğu anlaşılıyor. Buna benzer bir tasarım anlayışını sene başında LG G7 ThinQ’te de görmüştük.

Biraz daha yaklaşıp çentiğe bakacak olursak, burada 2 adet kamera bulunuyor. Ancak bu kamera kurulumunun diğer birçok arka kameradaki gibi bokeh efekti için mi, yoksa iPhone’daki gibi bir yüz tanıma sistemi için mi kullanılacağı belirsiz.

Telefonun alt kısmında bir hoparlör ızgarası, USB Type-C girişi ve 3.5mm kulaklık girişlerini görüyoruz. LG, daha önceki telefonlarında da ses sistemine önem verip reklamını yaptığından, kulaklık girişinin kaldırılmamış olmasına şaşırmamak gerek.

Cihazın yan taraflarında ise güç açma tuşu ve ve ses tuşları var. Ses tuşunun altındaysa Google Asistan’ı aktive edeceğini düşündüğümüz bir tuş bulunmakta.

Son olarak arka tarafta cihazdaki en büyük yeniliği (ya da yenilikleri) görüyoruz: 3 lensten oluşan bir kamera kurulumu. Eğer telefonun önünde ve arkasında gördüğümüz tüm lensler kamera olarak kullanılacaksa, bu 5 ayrı kamerayla telefon dünyasında bir ilk olacak.

LG’nin Eylül ya da Ekim ayında yeni amiral gemisi V40 ThinQ modelini tanıtması bekleniyor.