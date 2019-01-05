LG'nin Yeni Telefonu Q9, Geekbench Testinde Görüntülendi

CES 2019 yaklaştıkça sürekli yeni sızıntılar çıkıyor ortaya. LG'nin Q9'u bu sızıntılardan nasibini alan telefonlardan. Geekbench testinde ortaya çıkan Q9'un özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CES 2019 yaklaştıkça LG Q9 ile ilgili daha fazla bilgi ve sızıntı gelmeye başladı. Koreli elektronik devinin yeni telefonu hakkında oldukça sıradışı bilgiler ortaya çıktı. Bunlardan ilki ve en önemlisi telefonda eskimiş olan Snapdragon 821 işlemcinin kullanılacağı.

GeekBench’de ortaya çıkan “LGE LM-Q925L” kod adlı telefona yapılan test, yukarıda söylediğimiz bilgiyi doğrular nitelikte. Bu işlemcinin kullanılması daha önce de bazı söylentilere sebep olmuştu. Söylentiler genel olarak bu yeni çıkacak telefonun LG G7 Fit’in yeniden yapılandırılmış hali olduğuyla alakalı. Bu söylentiler sadece işlemci konusunda değil aynı zamanda dış tasarımı ile de alakalı.

Şundan emin olabiliriz ki LG'nin yeni modeli olan Q9’u LM-Q925K/L/S model ismiyle piyasaya çıkacak. Özelliklerine bakacak olursak; LG G7 Fit’in özellikleri olan 6.1 inç ekran, 1440*3120 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran, daha önceden söylediğimiz Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM, Quick Charge 3.0 destekli 3000 mAh batarya ve 32/64 GB depolama kapasitesi olacak.

Her ne kadar son dönemlerde Android 8 ile geleceği söylense de, söylentilerin çoğunda Android 9 Pie ile kutudan çıkacağı belirtilen LG Q9’da önde 16, arkada 8 MP olan toplamda 2 kamera olacağı da söylentiler arasında.