LG'nin Yeni Telefonu Q9'un Özellikleri Belli Oldu

LG'nin 2018'de piyasaya sürülmesi beklenen son telefonlarından biri olan Q9'a ait yeni bilgiler sızdırıldı.

LG'nin sıradaki akıllı telefonu olacak olan Q9'a dair ilk bilgiler sızdırıldı. Gerçekleştirdiği sızıntı haberler ile adını duyuran MadSimar tarafından Twitter'da paylaşılan özelliklere bakılırsa LG'nin yeni akıllı telefonu oldukça kullanışlı bir cihaz olacak.

Snapdragon 660 işlemci ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Q9, yine MadSimar'ın açıklamalarına göre Android 8.1 Oreo güncellemesi ile kullanıma sunulacak. 4 GB RAM, 32 ve 64 GB bellek ve 3550 mAh’lik bir batarya ile desteklenecek olan cihazın çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

LG'den resmi bir açıklama gelmedikçe bu özelliklerin doğruluğu için %100 demek tabii ki mümkün değil ancak akıllı telefonlar ile ilgili gelen sızıntıların genelde gerçekle eşleştiğini düşünürsek, LG Q9'un nasıl bir cihaz olacağını artık biliyoruz diyebiliriz. Özellikle orta segment kullanıcılara hitap edecek olan cihazın iyi bir alternatif olacağını da söylemek mümkün.