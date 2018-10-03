iPhone Xs Max Ekranlarını Samsung Üretmeye Devam Ediyor

Pek çok söylentiye göre Apple, LG ile bir OLED ekran üretim anlaşması imzalamış, bu sayede maliyetleri ve doğal olarak cihaz fiyatlarını düşürmeyi planlamıştı. Fakat piyasada bulunan iPhone Xs Max'lerde Samsung üretim ekranlar bulunuyor ve fiyatlar hala yüksek.

Geçtiğimiz Haziran ayında ortaya çıkan bazı söylentiler, Apple’ın yeni nesil iPhone’larda kullanılacak OLED ekranlar için LG ile ortaklık anlaşması imzaladığını iddia ediyordu. Söylentilerin sağlam kaynaklara dayanması ve Apple’ın OLED ekran tedariği için yeni üreticiler arandığının bilinmesi, söz konusu anlaşmanın gerçekliğine en büyük ispattı.

Bununla birlikte DisplayMate tarafından aktarılan bilgiye göre şu anda piyasada olan iPhone Xs Max modellerinde Samsung üretimi OLED ekranlar bulunuyor. O halde LG ile yapılan ortaklığa ne oldu? Apple’ın yeni bir OLED ekran tedarikçisi bulmak istemesinin nedeni cihaz fiyatlarını düşürebilmekti. Ancak iPhone Xs Max, beklentilerin çok üzerinde bir fiyat etiketine sahip.

iPhone’ların en pahalı parçaları OLED ekranlarıdır ve Apple, OLED ekranlar konusunda Samsung’a tamamen bağlı durumda. Hal böyle olunca da Samsung, ekran fiyatlarını dilediği gibi yüksek tutabiliyor ve Apple’ın pazarlık için hiçbir kozu bulunmuyor. Ancak Apple’ın elinde ikinci bir tedarikçi bulunması, Samsung ile yapılacak pazarlıkta elini güçlendirecektir.

Tüm bu bilgilerden yararlanarak ulaşabileceğimiz iki sonuç var; ya Apple, LG ile hiçbir zaman OLED ekran üretim anlaşması gerçekleştirmedi. Görüşmeler gerçekleşmiş olsa da anlaşma sağlanamadı. Ya da Apple, LG ile anlaşma sağlamış olsa da LG, henüz Apple’ın tedarik ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine sahip değil.

iPhone Xs ve Xs Max için fiyat tahminleri, gerçek fiyatlarından oldukça düşüktü. Bu fiyat farkının ortaya çıkmasındaki en büyük nedenin LG’nin OLED ekran tedarik edememesine bağlayabiliriz. Belki de Apple ile LG arasındaki anlaşma 2019 model iPhone’lar için geçerli olacaktır. Bu da cihaz fiyatlarının bir miktar düşmesine katkı sağlayabilir.