LG'nin Q Serisine Ekleyeceği Telefonun Render Görüntüleri

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi LG'nin tescil ettiği 13 yeni Q serisi akıllı telefondan birisinin render görüntüleri paylaşıldı. Render görüntüleri paylaşılan modelin LG Q63 ya da Q83 olduğu tahmin ediliyor.

Güney Koreli teknoloji şirketi LG'nin son zamanlarda akıllı telefon sektöründe yükselişe geçtiği bir gerçek. Şirket, tanıttığı yeni akıllı telefonlarıyla ilgiyi üstüne çekmeyi başarmıştı. Ayrıca daha önce de edindiğimiz bilgilere göre LG, 2021 yılında yeni Q serisi akıllı telefonlarını da tanıtacak.

Üstelik LG, Q serisine yalnızca birkaç değil, şimdilik 13 adet yeni akıllı telefon ekleyecek. Şirketin Q serisinde sunacağı akıllı telefonlar arasında Q63 ve Q83 de bulunacak. Bu modellerin nasıl bir donanıma sahip olacağını bilmesek de bugün telefonlardan birinin CAD render görüntüleri ortaya çıktı.

Q serisine eklenecek bir telefonun render görüntüleri:

91mobiles tarafından paylaşılan CAD render görüntülerinde LG Q63 ya da Q83 olduğu tahmin edilen bir telefon yer alıyordu. Paylaşılan görseller telefonu her açıdan gösteriyordu. Telefon, birçok açıdan LG Velvet'e benziyordu. Fakat akıllı telefonun kamera kurulumu farklıydı.

LG'nin yeni Q serisi akıllı telefonu resimlerde de görülebildiği üzere üçgen şeklinde bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Telefonun sağ yanında bir adet parmak izi okuyucusu, sol yanındaysa ses kontrol ve güç tuşları yer alacak. Telefonun alt kısmında 3,5 mm'lik kulaklık girişi, Type-C girişi ve bir hoparlör bulunacak. Üst kısımdaysa herhangi bir delik yer almayacak.

CAD renderlarından elde edebildiğimiz bilgiler maalesef yalnızca bunlarla sınırlı kalıyor. Telefonun nasıl bir donanıma veya kamera kurulumuna sahip olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak LG'nin yeni Q serisi telefonu ve diğer telefonları hakkında önümüzdeki günlerde mutlaka yeni bilgiler de paylaşılacaktır.