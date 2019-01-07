Snapdragon 821'li LG Q9 - Fiyatı ve Özellikleri

LG, ilginç işlemci tercihleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket şimdi de yeni orta seviye telefonu LG Q9 için 2016 yılında amiral gemilerine güç veren Snapdragon 821 işlemcisini tercih etti.

Güney Koreli teknoloji devi LG, şirketin en yeni orta-üst segment akıllı telefonu LG Q9’u CES 2019’un hemen öncesinde anavatanında düzenlediği basın etkinliği ile tanıttı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan LG G7 Fit ile benzer bir tasarıma sahip olan yeni LG Q9’un en dikkat çeken özelliği ise şüphesiz ki işlemci tercihi olacak.

LG, daha uygun fiyata daha üst düzey bir performans vermek istediğinden olacaktır ki LG Q9’da yeni nesil orta segment bir işlemci yerine Qualcomm’un 2016 model amiral gemi işlemcisi Snapdragon 821 kullanıyor. Cihazın diğer özellikleri ise seviyesindeki diğer akıllı telefonlardan pek de aşağı kalır değil.

LG Q9 Özellikler

6.1 inç 3120x1440 piksel LCD ekran

Snapdragon 821 işlemci

4GB RAM, 64GB depolama

16 MP arka kamera

8 MP ön kamera

WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

3000 mAh hızlı şarj destekli batarya

Kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak olan yeni LG Q9, 445 dolar (~2380 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.