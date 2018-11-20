LG Q9’un İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

LG Q7 firmanın Q-serisindeki bir sonraki model olacak. Q9’un çıkış tarihi henüz yayınlanmasa da tasarımının görüntüleri ortaya çıktı.

LG Q9 telefonun ilk tasarımları, 2018 IFA teknoloji fuarında tanıtılan LG G7 Fit’e oldukça benziyor. Telefonun metalik yan kısımları, 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C girişi ve çentikli ekranı açıkça görülüyor.

Google Play Console için verilen veriler de cihazın bazı özelliklerinin ortaya çıkmasını sağladı. LG daha önce hiç Snapdragon 660 çip seti kullanan bir telefon piyasaya sürmemişti. İlk gelen haberler bu telefonda Snapdragon 660 kullanılacağı yönündeydi. Google Play Console verilerine göre ise cihazda Snapdragon 821 bulunacak. Q8’de Snapdragon 820 olduğu düşünülürse bu karar oldukça akla yatkın. LG G7 Fit de aynı işlemciyi kullanıyor.

Cihazın 4 GB RAM’e sahip olacağı biliniyor, ekran ise 2340 x 1080 piksel olacak. Ekranın 420 ppi olacağı ve LG Q9’un Android Oreo 8.1 yüklü olarak geleceği de öğrenildi. Ekran boyutu ise 6.1 inç.

LG Q9 parmak izi okuyucu ve NFC özelliklerine de sahip olacak.

LG Q9, LG G7 Fit ile o kadar çok ortak özelliğe sahip olunca telefonun yeniden isimlendirilmiş LG G7 Fit olup olmadığı da tartışılmaya başlandı. Eğer durum gerçekten böyleyse 16 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve 3000 mAH bataryaya sahip olmasını bekleyebiliriz.