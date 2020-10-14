LG, Saç Dökülmesinin Önüne Geçen Bir Başlık Geliştirdi

Teknoloji üreticisi LG, Pra.L MediHair adlı bir başlık geliştirdi. Bu başlık kişilerin saçlarının uzamasına yardımcı olurken dökülmeyi de önlüyor.

Pek çok teknoloji üreticisi, farklı sektörlere hizmet vermesi için yan kuruluşlar ya da markalar oluşturuyor. LG de güzellik ürünleri üreten Pra.L. Products adında bir markaya sahip. Markanın pek çok dikkat çekici ürünü bulunuyor.

Ultrasonuik yüz temizleyici, derma LED maske ve galvanik iyon destekleyici gibi ürünleri bulunan ve teknoloji ile güzelliği bir araya getiren firma, şimdi de insanların saç sorunlarını çözmek için harekete geçiyor.

MediHeir ile düşük ışık terapisi

LG Pra.L MediHair, düşük seviye ışık terapisi (LLLT) adı verilen bir teknolojiyi kullanarak saç uzamasını artırmayı amaçlıyor. 146 lazer ve 104 led ışık kullanılan bu başlık sayesinde saçın çıkmasından sorumlu olan kök hücreler uyarılarak kelleşme sürecinin yavaşlatılması amaçlanıyor.

Androgenetik alopesi olarak adlandırılan ve halk arasında genel olarak kelleşme olarak adlandırılan saç dökülmesi sorununa karşı geliştirilen başlıktaki lazerler ve LED ışıklar özellikle de başın üst kısmında bulunan ve kelleşmenin çok sık görüldüğü bölgelere odaklanıyor.

LLLT teknolojisi daha önce çeşitli sağlık kurumlarından onay almayı başarmıştı. LG Pra.L MediHair, firmanın iddiasına göre haftada 3 defa, toplamda 16 hafta kullanıldığında saç yoğunluğunu ve kalınlığını da arttırmayı başarıyor.

Üç farklı kullanım

Cihazın üç ana kullanım modu bulunuyor. Bunlardan ilki olan Total Care modunda bütün kafatası bölgesine bakım yapılıyor. Front Care modu başın ön kısmına, Top Care modu ise üst kısmına odaklanıyor. Ayrıca cihaz kişinin kafasını inceleyerek uygun modu da belirleyebiliyor.

LG’den gelen açıklamaya göre firma yakın zamanda kamuya açık bir alanda MediHair’in tanıtımı için etkinlik gerçekleştirecek. Bu etkinliklerde 100 kişiye bu cihaz hediye edilecek. Cihazın resmi tanıtımı önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. Böylece saç güçlendirme başlığının fiyatı da belli olacak.