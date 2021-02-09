LG'nin Sarılabilir Ekranlı Telefonuna Ait Yeni Patent

LG'nin, CES 2021 kapsamında duyurduğu sarılabilir ekranlı telefonuna ait olduğu düşünülen yeni bir patent gün yüzüne çıktı. Bu patent, pek çok özelliği hala gizli olan telefonun nasıl görünebileceğini daha detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Bir süredir akıllı telefon sektöründen çekileceği konuşulan Güney Koreli teknoloji devi LG'nin yeni bir akıllı telefon patenti ortaya çıktı. Bu patentin, şirketin ocak ayında ilk bilgilerini paylaştığı sarılabilir ekranlı telefona ait olduğu ve cihazla ilgili yeni bilgileri ortaya koyduğunu düşünülüyor.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nde onaylanan ve bugün itibarıyla gün yüzüne çıkan patent, şirketin yaklaşmakta olan telefonunun nasıl görünebileceğine dair yeni detaylar sunuyor. Bu detaylardan en dikkat çekeni ise telefonun kamera kurulumu ile ilgili. Patentte yer alan görüntüler, bu telefonun dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca bu telefonun arka kısmında da kullanılabilen bir ekran bulunuyor. Bu da telefonun arka kamerasının, ön kamera olarak da kullanılacağı anlamına geliyor.

LG'nin sarılabilir ekranlı telefonu işte böyle görünecek

LG'nin sarılabilir ekran tasarımını benimsemesinin esas nedeni, bu sayede telefonun ekranında kırışıklık olmayacak olması. Şirket, telefonla ilgili tanıtımını gerçekleştirirken otomatik bir mekanizma olacağını, kullanıcının hiçbir şeyle uğraşmayacağını açıklamıştı. Bu etkileyici özelliklerle birlikte telefonun arkasında da ikinci bir ekran olması, LG'nin sarılabilen ekranlı telefonunu rakiplerinin önüne geçirecek gibi görünüyor.

Patentte dikkat çeken şeylerden bir tanesi de herhangi bir fiziksel tuşun görünmüyor oluşu fakat durum, akıllı telefon sektöründe ilk değil. Huawei Mate 40 Pro gibi bazı modeller, kavisli ekranı genişleterek fiziksel tuşlar yerine sanal butonlar eklemişti. Bu da LG'nin yaklaşmakta olan akıllı telefonunda, bugüne kadar pek de görmediğimiz şeyler deneme konusunda kararlı olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.