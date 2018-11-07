LG Tamamen Ekrandan Oluşan Telefonun Patentini Aldı

Öyle damla çentikle, çerçeve inceltmeyle uğraşmak istemeyen LG yeni bir telefonun patentini aldı.

Telefonlar akıllanmaya başladığından beri ekranları da gittikçe büyüyor. Apple bile ekran büyüttü, Steve Jobs'un mezarında ters dönmesi pahasına hem de. Ekran alanının arttırmak isteyen üreticiler çerçeveleri inceltiyor, damla çentikli modellere yöneliyorlar.

Ön yüzeyi tamamen ekrandan oluşan telefonu ilk kim yapacak diye bekliyorduk ki LG, bu konuda patent alarak büyük bir adım attı. Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'ne birden fazla patent için başvuran firma, 24 Ekim ve 2 Kasım tarihli iki patentinde, ekran altı kamerasına sahip, çerçevesiz ve tamamen ekrandan oluşan telefon tasarımlarını tescil ettirdi.

Ekranların bir tarafı sabit kenardan oluşurken bir kenar ise kıvrımlı olarak tasarlanmış durumda. Yayınlanan patentlere göre bu modellerde esnek ekranlar kullanılacak.

Her iki modelde de kamera eklenmesi için ekran altında bir boşluk bulunuyor. Bu boşluğun oval şekli birden fazla kamera olabileceğini gösteriyor.

Samsung da benzer bir patent için başvuruda bulunmuştu, ancak o dönemde hologram cihazı başvuruları daha çok ilgi çekip daha çok konuşulmuştu.

Bazı söylentilere göre LG, önümüzdeki yıl düzenlenecek CES fuarında katlanabilir telefonunu da duyuracak.