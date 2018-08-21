Gerçek zamanlı çeviri özelliği sunan ve üzerinde bir Google Asistan butonu bulunan LG TONE Platinum SE ve TONE Ultra SE tanıtıldı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, TONE Platinum SE ile birlikte TONE Ultra SE’yi duyurdu. LG TONE Platinum SE, sesli asistanı ‘Hey Google!’ komutu ile etkinleştirmek istemeyenler için bulundurduğu Google Asistan butonu ve anında çeviri gerçekleştirebilme özelliği sayesinde LG TONE serisinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

LG TONE Platinum SE, sahip olduğu dinamik sürücüler sayesinde sıradan bir kulaklığa göre çok daha güçlü bas verirken, aynı zamanda yüksek frekanslı net ve kaliteli sesler üretebiliyor. Tüm bunlar, kulaklığın içinde bulunan dengelenmiş armatür bir sürücüden oluşan hibrit yapılı ünite sayesinde gerçekleşiyor.

LG TONE Ultra SE ise kulaklıklara ek olarak harici bir mono hoparlör ile geliyor. LG TONE Ultra SE sayesinde ortam sesleri sorun olmaksızın arama gerçekleştirebilir ya da müzik dinleyebilirsiniz. Her iki kulaklık da çift MEMS mikrofona sahipken Tone & Talk akıllı telefon uygulaması lie desteklenir. Siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile satışa çıkacak kulaklıklar IFA 2018’de tüketicilerin beğenisine sunulacak.