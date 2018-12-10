LG, 10 Aralık - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında akıllı telefon satın alan kullanıcılara çeşitli hediyeler dağıtacak.

Geçtiğimiz dönemlerde de çeşitli kampanyalarla kullanıcıların karşısına çıkan LG, bu kez akıllı telefon satın alan kullanıcılarına çeşitli aksesuarlar hediye edecek. 10-31 Aralık tarihleri arasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone mağazalarından satın alınan LG G7ThinQ, LG Q7+ ve LG Q Stylus+ telefonlara ve Vatan'dan satın alınan LG K11 çeşitli hediyeler kazandıracak.

LG Kazandırıyor isimli kampanya ile G7ThinQ, Q7+ve Q Stylus+ modellerinden herhangi birini satın alan kullanıcılara LG X BTS Aksesuar Paketi (şeffaf kılıf, koruma filmi ve BTS photocard) ve G5 Battery Pack hediye edilecek. K11 için ise LG X BTS kılıf verilecek.

Kampanyaya katılmak için bu telefonlardan herhangi birini ilgili mağazalardan satın aldıktan sonra LG'nin resmi web sitesine giderek bilgilerinizi doldurmanız ve cihazınızın IMEI numarası ile fatura kopyasını göndermeniz gerekecek. Kazanılan hediyeler en geç 10 Ocak 2019 tarihine kadar adresinize gönderilmiş olacak.