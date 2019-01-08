CES 2019 kapsamında birbirinden ilginç haberlerle karşılaşırken, LG'den daha önce görülmemiş ilginçlikte bir ürün duyurusu geldi.

CES 2019'un en heyecan veren firmalarından biri olan LG, bu kez bambaşka bir monitörle karşımızda. Evet, diğer 'enteresan' ürünler gibi katlanabilir, yuvarlanabilir veya transparan bir ekrana sahip değil ama bu 27 inçlik monitörün inanılmaz yenilikçi bir özelliği var.

LG'nin geliştirdiği Neo Art ismindeki bu monitör, 1920x1080 (FullHD) görüntü sunabiliyor. 27 inç (68 ekran) boyutundaki bu monitörün en ilgi çekici özelliği ise sadece tek bir USB-C portuyla çalışması. Fuar alanında bir MacBook Pro ile sergilenen Neo Art, hem ihtiyaç duyduğu tüm gücü hem de video çıkışını USB-C kablosu üzerinden alıyor.

Tüm ihtiyaç duyduğu gücü USB-C üzerinden alabilen bu ekranın, normal bir monitöre göre katbekat daha az enerji harcadığını eklememize gerek yok sanıyoruz. Henüz bu monitörün satışa sunulup sunulmayacağı dahi belli değil. Ancak her ne kadar göze hitap eden bir yenilik içermese de oldukça ilgi çekici, devrimsel bir ürünle karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyiz.