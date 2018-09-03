LG V40'ın Özellikleri Doğrulandı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Android Authority, LG'nin yeni amiral gemisi olacak LG V40'ın tüm özelliklerini ortaya çıkardı. Ayrıca cihazın lansman tarihi de açıklanan bilgiler arasında.

Günümüzden birkaç yıl öncesine kadar G Serisi, Güney Koreli teknoloji devi LG’nin en popüler akıllı telefon serisi olarak biliniyordu. Ancak şirket, son yıllarda odağını değiştirerek V Serisi’ne G Serisi’nden daha fazla önem vermeye başladı ki bu da tüketicilerin yeni bir LG V Serisi akıllı telefon piyasaya sunulduğunda daha fazla heyecanlanmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan LG V30, gerek tasarımı, gerekse özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Doğal olarak hiçbir LG hayranı şirketin yeni amiral gemisi LG V40’tan daha azını beklemiyor. LG V40 için şu ana kadar pek çok sızıntı gerçekleşti ve Android Authority, bu sızıntılardan bazılarını doğrulamayı başardı. Fazla uzatmadan, işte yeni LG V40’ın sahip olacağı özellikler:

10nm Snapdragon 845 (4 x 2.8GHz Kryo 385 + 4 x 1.7GHz Kryo 385), Adreno 630 GPU

6GB RAM, 64GB/128GB dahili depolama alanı

6.4 inç QHD+ POLED çentikli ekran

12MP, f/1.5 diyaframlı RGB + 16MP f/1.9 diyaframlı geniş açı + 12MP f/2.4 diyaframlı 2x optik yakınlaştırmalı 3 arka kamera

8MP + 5MP ön kamera

Hızlı şarj destekli 3,300mAh batarya

Quad DAC, Stereo Boombox, 3.5mm kulaklık girişi

Suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68, darbelere karşı dayanıklılık için MIL-STD 810G

Muhtemelen yeni LG V40’ın en dikkat çekecek ve ses getirecek özelliği arkada 3, önde 2 olmak üzere toplam 5 kameraya sahip olması olacak. Elbette ki nicelik bir yere kadar önemlidir. Bu kameralarda yer alan sensörlerin özellikleri ve kameraların yazılım ile iyi bir şekilde desteklenmesi de son derece önemli olacak.

Söylentilere göre yeni LG V40, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 ve OnePlus 6T gibi Ekim ayında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy Note9 ve bu ay tanıtılacak yeni iPhone’ları da hesaba katarsak yılın son çeyreğinin yeni bir amiral gemisi almak isteyen tüketiciler için oldukça bol seçenekli geçeceğini söyleyebiliriz.