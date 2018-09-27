LG, V40 ThinQ İçin Tanıtım Videosu Yayınladı

LG, V40 ThinQ için yayınladığı tanıtım videosu ile cihazın merak edilen özelliğini doğruladı. V40 ThinQ, üç arka kameraya ve çift ön kameraya sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG, 3 Ekim’de gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile birlikte gün yüzüne çıkacak olan yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ için bir tanıtım videosu yayınladı. Video, cihazın teknik özellikleri ile ilgili bilgileri içermese de şirket, üçlü arka kamerayı, çift ön kamerayı ve ekran özelliklerini doğruladı.

Buna göre yeni LG V40 ThinQ, 6.4 inçlik oldukça büyük bir ekran sahip olacak. Cihaz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ekran çerçevelerini koruyor olsa da LG, tasarım güncellemesi sayesinde cihazın daha iyi bir tutuş ve kullanım hissi sunacağını belirtiyor. Şirket tarafından yapılan bir açıklama olmasa da ekranın QHD çözünürlüğe sahip olacağını tahmin etmek zor değil.

LG’nin üzerinde durduğu bir diğer konu ise cihazın toplam beş kameraya sahip olması. Amiral gemilerinin sunduğu yüksek kamera performansı ile ünlü olan LG, son yıllarda bu ününü Samsung ve Apple’a kaptırmıştı. Şirket, üç arka ve çift ön kameralı yeni LG V40 ThinQ ile birlikte kamera konusunda yine en iddialı şirketlerden biri olmak istiyor.