Son dönemde akıllı telefon pazarının sönük markalarından biri olan LG, yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ'i tanıttı. Cihaz, son derece şık tasarımı ve fotoğraf kalitesini arşa çıkaracak 5 kamerası ile LG'nin eski popüler günlerine dönmesini sağlayabilir.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği basın etkinliği ile şirketin en yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ’i tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni V40 ThinQ, Snapdragon 845 işlemcisi, 19.5:9 QHD+ çentikli ekranı ve tasarımıyla kuzeni LG G7 ile pek çok ortak özelliği paylaşıyor. Fakat paylaşmadığı çok kritik bir özellik bulunuyor; kamera.

Muhtemelen yeni LG V40 ThinQ’in en öne çıkan özelliği ön ve arka kameraları olacak. Cihaz, f/1.5 diyaframlı 12MP ana, f/1.9 diyaframlı 16MP 107 derecelik geniş açı ve f/2.4 diyaframlı 12MP telefoto olmak üzere toplam üç arka kameraya sahip. V40 ThinQ’in bu kamera kurulumu ile Huawei P20 Pro’yu geçip geçemeyeceği merak ediliyor.

Günümüzde Snapchat ve Instagram Hikayeler’in de etkisi ile ön kamera, arka kamera kadar sık kullanılıyor. Bu nedenle LG, V40 ThinQ’te ön kameralara en az arka kameralar kadar önem vermiş durumda. f/1.9 diyaframlı 8MP sensör ve f/2.2 5MP geniş açı sensöründen oluşan çift ön kamera, yapay zeka desteği ile mükemmele yakın selfieler çekmenizi sağlıyor.

Toplam 5 kamerası bulunan LG V40 ThinQ, mobil fotoğrafçılar için en iyi akıllı telefon seçeneklerinden biri olabilir. Fakat LG, donanıma gösterdiği hassasiyeti tasarıma da uygulamış. Cihazın çentikli tasarımı sayesinde yanlarda ve üst kısımda neredeyse hiç çerçeve yok. Ekranın altında ise iPhone Xs kadar olmasa da oldukça ince bir çerçeve var.

LG V40 ThinQ Özellikler

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

6.4 inç (1440×3120 piksel) QHD+ 19.5:9 P-OLED ekran

12MP, f/1.5 diyaframlı RGB + 16MP, f/1.9 diyaframlı geniş açı + 12MP, f/2.4 diyaframlı telefoto arka kamera

8MP, f/1.9 diyaframlı RGB + 5MP, f/2.2 diyaframlı geniş açı çift ön kamera

Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3,300mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, USB Type-C 2.0

Aurora siyahı, Fas mavisi, platinyum gri ve karmin kırmızısı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan yeni LG V40 ThinQ, bugün itibari ile bazı ülkelerde ön siparişe açılmış durumda. Cihazın Amerika ve Avrupa gibi önde gelen pazarlardaki satışa çıkacağı tarih 13 Ekim olarak açıklandı. Türkiye’ye ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor. Cihazın global fiyatı ise 899 dolar (~5399 TL) olarak açıklandı. Ancak bu fiyat, kurdaki dalgalanmalar ve vergiler nedeni ile Türkiye’de artış gösterecektir.