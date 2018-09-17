LG V40 ThinQ Yine Görüntülendi: G7 Benzeri Çentikli Ekran

LG'nin yakın bir zamanda tanıtacağı V40 ThinQ hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Edindiğimiz son bilgilere göre cihaz, çentikli bir ekrana sahip olacak.

LG'nin bir sonraki amiral gemisi olacak olan V40 ThinQ hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Normal şartlarda IFA fuarında tanıtılan LG V serisi, bu yıl biraz daha gecikerek Ekim ayında tanıtılacak. Daha farklı tasarım anlayışlarıyla gelen V serisi için LG, bu geleneği sürdürmekten vazgeçmiş gibi görünüyor. Açığa çıkan son fotoğraflara göre LG V40 ThinQ, G7 ThinQ ile benzer bir çentikli tasarıma sahip olacak.

POLED ekran ve Android 9 Pie işletim sistemiyle gelmesi beklenen cihazın, G7 ThinQ modelinde de olduğu gibi Google Asistan tuşuyla geleceği fotoğrafta görülüyor. Teknik özellikler bakımından da G7 ile benzerlik gösterecek olan V40 ThinQ, toplamda 5 adet kamerasıyla da fark yaratacak.

Son yıllarda mobil cihaz pazarında düşüş eğiliminde olan LG'nin V40 ThinQ ile ne kadar başarılı olacağı merak konusu. 3 Ekim tarihinde tanıtılacak olan cihazın fiyatı ise 800 dolar seviyesinden başlıyor olacak. Vergisiz hali 5000 lira civarında olan V40 ThinQ'nun, ülkemize gelmesi durumunda 7-8 binleri görmesi mümkün. Bahsedilen fiyat aralığında ise LG'nin ciddi satış rakamlarına ulaşabileceği düşünülmüyor.