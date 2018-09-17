LG V40 ThinQ Yine Görüntülendi: G7 Benzeri Çentikli Ekran

LG'nin bir sonraki amiral gemisi olacak olan V40 ThinQ hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Normal şartlarda IFA fuarında tanıtılan LG V serisi, bu yıl biraz daha gecikerek Ekim ayında tanıtılacak. Daha farklı tasarım anlayışlarıyla gelen V serisi için LG, bu geleneği sürdürmekten vazgeçmiş gibi görünüyor. Açığa çıkan son fotoğraflara göre LG V40 ThinQ, G7 ThinQ ile benzer bir çentikli tasarıma sahip olacak.
POLED ekran ve Android 9 Pie işletim sistemiyle gelmesi beklenen cihazın, G7 ThinQ modelinde de olduğu gibi Google Asistan tuşuyla geleceği fotoğrafta görülüyor. Teknik özellikler bakımından da G7 ile benzerlik gösterecek olan V40 ThinQ, toplamda 5 adet kamerasıyla da fark yaratacak.
Son yıllarda mobil cihaz pazarında düşüş eğiliminde olan LG'nin V40 ThinQ ile ne kadar başarılı olacağı merak konusu. 3 Ekim tarihinde tanıtılacak olan cihazın fiyatı ise 800 dolar seviyesinden başlıyor olacak. Vergisiz hali 5000 lira civarında olan V40 ThinQ'nun, ülkemize gelmesi durumunda 7-8 binleri görmesi mümkün. Bahsedilen fiyat aralığında ise LG'nin ciddi satış rakamlarına ulaşabileceği düşünülmüyor.