LG V40 ve Nokia 7.1 Google ARCore Desteğine Kavuştular

Google'ın artırılmış gerçeklik uygulaması Google ARCore'u destekleyen cihazlar arasına LG V40 ve Nokia 7.1 gibi bazı cihazlar dahil oldu.

Google, ARCore desteği sunduğu cihazların arasına bazı Android telefon ve tabletleri sessizce ekledi. Şaşırtıcı olan şu ki, teknoloji devi Google artık ARCore desteğini yalnızca Android akıllı telefonlar için sunmuyor; zira listede Apple cihazlarını da görüyoruz.

AndroidPolice’e göre en az dört Android cihaz ARCore desteğine fabrika çıkışı olacak şekilde sahip oluyor. Bu cihazlar arasında Google Pixel 3, Pixel 3XL, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro bulunuyor. LG G7 One, LG V40, Nokia 7.1, Vivo X23 ve Huawei Y9 2019 gibi diğer cihazlar ise ARCore desteğine Ekim ayında sahip oldular.

ARCore desteğine sahip olan iOS cihazlar arasında ise Apple’ın 9.7 inç’lik ve 10.5 inç’lik iPad Pro’ları; iPhone XS ve iPhone XS Max yer alıyor. ARCore desteği, geliştiricilere kullanıcıların görüntülerine animasyonlu objeler, karakterler ve metinler gibi 3 boyutlu içerikler yüklemelerini sağlayan artırılmış gerçeklik uygulamaları yaratma imkânı sunuyor. İkisi arasında herhangi bir rekabet yok gibi görünse de Google’ın teknolojisi ARCore, Apple’ın ARKit’e rakip olabilecek bir teknoloji.