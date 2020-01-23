LG, V50 ThinQ Modeli İçin Masaüstü Modu Yayınladı

LG, Android 10'un az bilinen özelliklerinden "masaüstü modu" özelliğini, kendi akıllı telefon kullanıcılarına sunmaya başladı. LG'nin V50 ThinQ modelinde ortaya çıkan özellik, telefon ekranının HDMI adaptörü aracılığıyla bir monitöre aktarılmasını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz yıl tüketicilerle tanıştırdığı Android 10, bugün çok sayıda akıllı telefona hayat veriyor. Pek çok teknoloji üreticisi, Android 10'u kendi akıllı telefonları için sağlayamaya devam ederken Güney Kore'nin deneyimli teknoloji üreticilerinden LG de bazı telefon modelleri için Android 10 işletim sistemini sunuyor.

Android 10, bir önceki sürüme göre pek çok yeni özellikle tüketicilerin hizmetine sunuldu. Zaten bugüne dek bu konuda pek çok haber yaptık ve Android 10'un neler sunabildiğinden sık sık bahsettik. Ancak şimdi sizlere, Android 10 işletim sisteminin çok da bilinmeyen bir özelliğinden bahsedeceğiz. LG, bu fazlasıyla etkileyici özelliği Android 10'la birlikte kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

Android 10'la birlikte hayatımıza giren ve çok da bilinmeyen bu özellik, "masaüstü modu" olarak isimlendiriliyor. Bu mod ile akıllı telefonunuzun ekranını bir HDMI kablosu aracılığıyla herhangi bir monitöre aktarabiliyorsunuz.

Android 10'un masaüstü modunun, Samsung'un "DeX" özelliği ile neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Telefonunuzun bağlantı işlemini tamamladıktan sonra Android 10, gerekli optimizasyon işlemlerini sağlıyor ve böylelikle telefonunuzu çok da güçlü olmayan bir bilgisayara dönüştürmüş oluyorsunuz.

LG'nin masaüstü modu işle böyle görünüyor

Android 10'la birlikte sunulan masaüstü mod, şu an için sadece "LG V50 ThinQ" modelinde deneyimlenebiliyor. Ancak LG'nin, ilerleyen dönemlerde bu etkili hizmetin çapını genişletmesi ve Android 10 işletim sistemini sunduğu tüm modellerinde bu özelliği sunması bekleniyor. Elbette bu beklenti, ilerleyen dönemlerde LG'nin Android 10 sunacağı modellerinin sayısı arttıkça anlaşılabilecek.