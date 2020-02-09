Dört Kameralı LG V60’ın Özellikleri Ortaya Çıktı

LG'nin önümüzdeki günlerde tanıtmayı planladığı yeni amiral gemisi V60'ın tanıtım videosuna ait olduğu söylenen bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Ortaya çıkan ekran görüntüsü, telefonun temel özelliklerini de gözler önüne serdi.

Akıllı telefon sektörünün önemli oyuncularından biri olan LG, her ne kadar Kore pazarında iyi satış rakamları yakalasa da aynı başarıyı diğer bölgelerde de gösterdiğini söyleyemeyiz. Tahmin edebileceğiniz gibi firmanın sektördeki pazar payı, Çinli üreticilerin yıllar içindeki yükselişiyle birlikte yıllar boyunca azalmaya devam etti. Ancak şirket, 2020 yılı içerisinde tanıtacağı 5G destekli telefonlarıyla eski günlerine geri dönmeyi ümit ediyor.

Bütün büyük teknoloji firmaları gibi LG de MWC 2020’de birkaç yeni akıllı telefon tanıtmayı planlıyordu ancak devam eden Corona virüs korkusu nedeniyle şirket katılımını iptal etmek zorunda kaldı. Durum böyle olunca MWC 2020’de tanıtılması beklenen LG V60’ın tanıtımı da ileri bir tarihe ertelendi. Yine de yeni ortaya çıkan bir sızıntı, telefonun bazı özelliklerini gözler önüne serdi.

Yeni LG V60’da yer alması beklenen özellikler:

Telefonun temel özellikleri hakkında bilgi veren sızıntı görsel, iddialara göre LG’nin MWC 2020’de telefonun tanıtımı sırasında oynatacağı video filmden alınmış bir ekran görüntüsü. Bu görsele baktığımızda ise yeni LG V60’ın beklendiği üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olduğunu görebiliyoruz.

Görselin detaylarına indiğimizde 5.000 mAh batarya ile USB-C ve 3.5 mm jak girişinin cihazda yer aldığını görebiliyoruz. Hoparlörleri alt kısımda bulunan V60, yaklaşık 6,7 inç büyüklüğünde olduğu söylenen bir ekrana sahip. Ayrıca telefonda ekran altı parmak izi teknolojisi de bulunuyor. Son olarak dikkatli bir şekilde bakıldığında telefonun özel bir Google Asistan düğmesine sahip olduğu da görülebiliyor.

Yukarıda özelliklerini belirttiğimiz bu telefonun, LG’nin 2020 yılındaki esas amiral gemisi olması bekleniyor. Bu da telefonda olası bir Snapdragon 865 yonga seti görebileceğimiz anlamına geliyor. Tabii ki bu iddiaların doğruluğunu ancak ilerleyen günlerde, telefon resmen tanıtıldığı zaman görebileceğiz.