LG Velvet, Lansman Öncesinde Kanlı Canlı Görüntülendi

LG'nin kısa süre sonra tanıtacağı yeni akıllı telefonu Velvet'in fotoğrafları sızdırıldı. Fotoğraflar, şu ana kadar sadece basın görsellerini gördüğümüz cihazın gerçek dünyada nasıl göründüğüne dair ilk bakışı sunuyor.

LG, dün yeni akıllı telefonu LG Velvet'in renk seçeneklerini açıklayarak küçük bir sürpriz yapmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, yeni telefonunu 7 Mayıs'ta resmi olarak tanıtacak. Lansmana neredeyse 1 hafta kalmışken LG Velvet bu kez kanlı canlı görüntülendi.

LG'nin yeni telefonu, gerek şirketten yapılan açıklamalar gerekse yaşanan sızıntılarla neredeyse tam anlamıyla ortaya çıkmış durumda. Yine de şu ana kadar cihazın sadece bilgisayarda oluşturulan 'render' görüntüleriyle karşılaşmıştık. Yeni fotoğraflarsa cihazın gerçek tasarımını ortaya koyuyor.

LG Velvet'in sızdırılan fotoğrafları tasarıma dair gerçek bir bakış sunuyor:

LG Velvet'in Twitter'da paylaşılan fotoğrafları, cihazın siyah ve beyaz renk seçeneklerini ortaya koyuyor. Görüntülerde cihazın arka tarafındaki 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı lens ve 5 MP'lik derinlik sensöründen oluşan raindrop kamera tasarımı dikkat çekiyor. Ayrıca telefonun iki tarafı kavisli, cam bir arka panele sahip olacağı da açıkça görülüyor.

LG Velvet, kavisli bir ekranla gelecek. LG, telefonun bu tasarımını '3D Arc Design' olarak adlandırıyor. Cihaz, 20,5:9 gibi yüksek bir en boy oranı sunan 6,8 inç Sinema FullVision AMOLED ekrana sahip. Ayrıca telefonun selfie kamerası ekranın üst orta kısmına konumlandırılmış çentikte yer alıyor.

LG'nin yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu Velvet, Snapdragon 765G işlemciden güç alıyor ve 5G bağlantı desteğine sahip. 10 W hızlı şarj desteği ve 4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, düşük güç algoritmasıyla 5G bağlantısına rağmen tek şarjla uzun süreli kullanım imkânı sağlıyor. LG Velvet hakkında neredeyse her şeyi öğrenmiş olsak da bilinmeyen tüm detaylar önümüzdeki hafta gerçekleşecek lansmanda ortaya çıkacak.