LG Velvet’in Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı

LG’nin önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği orta-üst seviye akıllı telefonu LG Velvet’in bir teknoloji mağazasında fotoğrafları çekildi. Yeni fotoğraflarda Velvet’in iki ayrı renk seçeneği görülürken, Velvet’i çift ekranlı hale getirecek aksesuarın görseli de ortaya çıkmış oldu.

Güney Koreli teknoloji üreticisi LG, akıllı telefon piyasasında yeniden yükselişe geçmeyi umduğu yeni akıllı telefonu LG Velvet’i tanıtmak için artık gün sayıyor. Velvet’in tanıtılmasına kısa bir süre kalmışken şimdi Güney Kore’deki bir teknoloji mağazasında cihaz kanlı canlı görüldü.

Teknoloji mağazasında Velvet’i gören kişi, telefonun iki renk varyasyonunun da fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları çeken kişi, naver.com isimli bir internet sitesinin forum bölümünde yayınlayarak cihazın tasarımını herkesle paylaştı.

Fotoğrafları yayınlayan kişiye göre LG Velvet'in malzeme kalitesi oldukça yüksek ve tasarımı son derece şık duruyor. LG’nin yeni akıllı telefonunun damla çentikli ekran tasarımı da fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, LG Velvet’in cihazı çift ekranlı hale getirecek bir aksesuarla gelebileceğini gösteriyordu. Yayınlanan yeni fotoğrafların birinde bu aksesuarın nasıl olacağı, Velvet'in ekranında yer alan görüntülerden anlaşılabiliyor.

LG Velvet’in çekilen yeni fotoğraflarında telefonun fiyatı görülmüyor. Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler Velvet’in 730 dolara satışa sunulacağını gösteriyordu. Ancak cihazın fiyatını resmi olarak ancak 7 Mayıs'taki lansman etkinliğinde öğrenebileceğiz.