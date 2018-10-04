Tek Şarj ile 100 Gün Kullanım Sunan LG Watch W7 Duyuruldu

Watch-Only modunda 100 güne kadar şarj ömrü sunan, fiziksel akrep ve yelkovanlı akıllı saat LG Watch W7, tartışmalı fiyatı ile resmen duyuruldu.

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni amiral gemisi V40 ThinQ ile birlikte LG Watch Sport'a ve LG Watch Style’a iyi bir alternatif olması beklenen yeni akıllı saati LG Watch W7’yi de tanıttı. Hem analog, hem de Wear OS destekli bir akıllı saat olan LG Watch W7, sıradan bir akıllı saatten hem daha azını hem de daha fazlasını sunuyor.

LG Watch W7’nin en dikkat çeken özelliği, fiziksel bir akrep ve yelkovana sahip olması. Bu sayede cihazı Watch-Onlu modunda kullanabiliyorsunuz ve bu da size tek şarj ile 100 günlük bir kullanım sunuyor. Ancak dilerseniz cihazı tam kapasitede altimetre, barometre, kronometre, alarm ve pusula ile birlikte kullanabilirsiniz. Ancak bu sefer de şarj ömrü 2 güne kadar düşecektir.

LG Watch W7’nin belki de en kötü özelliği Snapdragon 2100 işlemcisinden güç alıyor olması. Bu da Watch W7 ile Snapdragon 3100’ün hiçbir özelliğinden faydalanamayacağınız anlamına geliyor. 1,2 inç 360x360 piksel çözünürlüklü LCD ekran bulunan cihazda 768 MB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor.

LG Watch W7 Özellikler

Snapdragon Wear 2100 işlemci, Adreno 304 GPU

768MB RAM, 4GB depolama

1.2 inç 360×360 piksel 1:1 P-OLED ekran

240mAh batarya

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz/5GHz), Bluetooth 4.2 BLE, USB Type-C bağlantı

Google Wear OS işletim sistemi

LG Watch W7’nin özelliklerine göre bir miktar yüksek bir fiyata sahip olduğu söylenebilir. 7 Ekim’de ön siparişe açılacak ve 14 Ekim’den itibaren tüketiciler ile buluşacak olan saatin global fiyatı 449 dolar (~2699 TL) olacak. Apple Watch’un 399 dolar, Galaxy Watch’un ise 349 dolar olduğu bir pazarda 449 dolarlık Watch W7’ye ilgi ne kadar olur bilinmiyor.