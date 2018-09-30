Akıllı saat piyasasının başarılı isimlerinden olan LG, yeni akıllı saatini tanıtmaya hazırlandığı bilgisi sızdırıldı. Üç gün sonra gerçekleştirilecek etkinlikte heyecanla beklenen LG Watch W7'yi sahnede görmemiz mümkün.

Akıllı saat pazarının önemli isimlerinden olan LG, beş kameralı V40 ThinQ akıllı telefonunun tanıtım etkinliğinde LG Watch W7 ile karşımıza çıkabilir. Sızıntılarıyla tanınan Evan Blass göre heyecanla beklenen W7 akıllı saat, 3 Ekim’de gerçekleşecek etkinlikte gün ışığına çıkartılacak.



Yoldaki LG Watch W7 akıllı saat Snapdragon Wear 3100 yonga seti, 768MB RAM, 4GB dahili depolama ve 240 mAh’lık batarya ile karşımıza çıkacak. Görünüş olarak daha oval bir tasarımla gelen W7’in 360x360 piksel çözünürlükle 1.2 inçlik LCD ekrana sahip olacak.

Android Wear işletim sistemi ile çalışacak saatin fiyatı hakkında Blass herhangi bir bilgi sızdıramasa da ürünün uygun fiyatla müşteri karşısına çıkacağını belirtti. LG şu an için etkinlikte Watch W7’de yer aldığını onaylayan bir açıklama gelmedi. Etkinlik günü hep beraber göreceğiz.