LG, Yeni Monitörünü Oyuncuların Beğenisine Sundu

LG, 27 inç boyutunda, 3 tarafı neredeyse kenar olmayan panel ve 240 Hz yenileme hızına sahip UltraGear 27GN750 monitörünü duyurdu. 240 Hz yenileme hızının yanı sıra, hem G-Sync hem de Adaptive-Sync teknolojisini destekleyen monitörün fiyatı belli oldu.

LG'nin UltraGear 27GN750 monitörü 27 inç FHD ekran kullanıyor ve bu ekran bir oyuncunun kurulumu için mükemmel bir boyut. Neredeyse çerçevesiz tasarım, bu monitörü çoklu monitör kurulumu için mükemmel hale getiriyor. Panel ayrıca, daha yüksek aksiyon oyunları için 240 Hz'e kadar yenileme hızına sahip.

LG'den oyuncular için yeni monitör:

Kullanıcılar, oyun oynadıkları sırada genelde donma ve takılmadan dert yanıyor. İşte Güney Kore merkezli şirketin söz konusu ürünü, herhangi bir ekran takılmasını ortadan kaldırmak için, hem G-Sync hem de Adaptive-Sync teknolojisini destekliyor; bu da çok daha etkileyici bir oyun deneyimi sağlıyor.

Monitörün sahip olduğu bir diğer özellik, rekabetçi oyuncular için tasarlanmış olması… Diğer taraftan, 1ms optimize edilmiş tepki süresi de cihazda mevcut. Hem oyun hem de video içeriği tüketimi için 1.000: 1'lik tipik bir kontrast oranı da ekranla gelen özellikler arasında yer alıyor.

HDR10 desteği sunan UltraGear 27GN750, bu teknoloji sayesinde canlı renkler ve kontrastla gerçekçi görsel oluşmasına imkan tanıyor. Bu, herhangi bir oyuncunun deneyimine veya HDR oynatma desteğine sahip herhangi bir içeriğe yeni bir soluk getiriyor. Tüm bu özeliklerin yanında LG'nin 27GN750 monitörü, daha iyi oyun performansı için en aza indirilmiş giriş gecikmesine izin veren Dinamik Eylem Senkronizasyonu, daha karanlık sahnelerde bile daha iyi görünürlük sağlayan A Siyah Stabilazörü özelliğine sahip.

Bağlantı için bu monitörde iki HDMI bağlantı noktası ve bir DisplayPort bulunuyor. Yepyeni ve harika bir oyun monitörü arıyorsanız, LG'nin 27GN750'si, Adaptive-Sync ve G-Sync desteğine sahip çok yüksek bir yenileme hızı monitörü olarak iyi bir seçim gibi duruyor. Cihaz, LG'nin web sitesinde 399,99 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor.