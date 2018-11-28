2019 yılında piyasaya sürülecek olan LG OLED TV'lerin güçlü işlemcisi sergilendi.

OLED televizyonları ile oldukça başarılı bir grafik yakalayan LG, 2019 yılında piyasaya süreceği yeni ürününün arkasındaki gücü ilk kez sergiledi. Alpha A9 adı verilen 2. jenerasyon işlemci, CES 2019 teknoloji fuarından önce ortaya çıkarak, bir yeni yıl sürprizi oldu.

İşlemci bu sene piyasaya sürülen OLED TV'de yer alan işlemciye benzer bir algoritmaya sahip fakat ek olarak geliştirilmiş renk düzeltme algoritmalarına ve 120 FPS HFR ( yüksek kare hızı) görüntü özelliklerine sahip olarak piyasaya sürülecek. Özellikle belirtmek gerekiyor ki, HFR özelliği sadece USB girişiyle birlikte destekleniyor.

LG'nin kendi web sitesinde yer alan bir paylaşımda belirtildiğine göre, A9 (2.jenerasyon) işlemci 2019 yılında sadece OLED TV'nin değil, aynı zamanda LG C9, E9, G9 ve W9 OLED gibi modellerin de arkasında yatan güç olacak.

Kabul etmek gerekiyor ki, mevcut televizyonlarda bulunan işlemcinin yapamadığı fakat ikinci jenerasyon olarak tanıtılan Alpha A9'un yaptığı çok farklı bir özellik gözükmüyor. İşlemci açısından baktığımızda, bu durum şirketin görüntü kalitesini iyileştirmek açısından çok da fazla yapabileceği bir şey kalmamış izlenimi verse de, büyük ihtimalle LG yeni işlemcisinin farklı yeteneklerini CES teknoloji fuarında gözler önüne sermeyi planlıyor.