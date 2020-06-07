LG, Yeni 38 İnçlik Yüksek Performanslı Monitörünü Tanıttı

Geçtiğimiz günler LG, 38 inçlik yeni yüksek performansa sahip monitörlerini tanıttı. Gelin LG 38WN95C-W olarak adlandırılan bu monitörün, teknik özelliklerine beraber bakalım.

LG'nin yeni duyurduğu yüksek performansa sahip olan monitörü LG 38WN95C-W, 170 Hz yenileme hızında, 3.840 x 1.600p çözünürlükte, 38 inçlik QHD+ ultra geniş açılı bir ekrana sahip olarak kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca Nano IPS panel bulunan LG 38WN95C-W, 1 ms'lik bir gecikme değeriyle çalışıyor.

Sadece 38 inçlik oldukça geniş bir ekranla yetinmeyen LG, QHD+ görüntü kalitesiyle bu monitörünü diğerlerinden ayırmayı başarıyor. Piyasadaki birçok ultra geniş açılı ekrana sahip monitörler yalnızca 1440p veya 1080p çözünürlükte çalışırken LG 38WN95C-W, 3.840 x 1.600p değerindeki çözünürlüğüyle piyasa bulunan diğer ultra geniş açılı monitörlere göre daha yüksek bir görüntü kalitesine sahip olmuş oluyor.

LG 38WN95C-W, hem NVIDIA'nın hem de AMD'nin Adaptive Sync teknolojilerini destekleyecek:

Ortaya çıkan diğer bilgilere göre LG 38WN95C-W, hem NVIDIA'nın G-Sync, hem de AMD'nin Freesync teknolojisiyle uyumlu bir şekilde çalışacak. Fakat desteklenen Adaptive Sync teknolojileri yalnızca 48 Hz ve 144 Hz yenileme hızları arasında çalışacak. Yani monitörü, LG tarafından sunulan en yüksek yenileme hızı 170 Hz değerinde kullanmak isteyenler Adaptive Sync teknolojilerinden faydalanamayacaklar. Ayrıca LG 38WN95C-W, VESA tarafından sağlanan DisplayHDR 600 sertifikasına da sahip.

LG 38WN95C-W, orijinal olarak 144 Hz yenileme hızıyla satışa sunuluyor. Bu hız, rekabetçi arenada oyun oynayanlar dâhil bütün oyuncular ve video editörleri için gayet yeterli bir hız olarak tanımlanıyor. Fakat daha fazla yenileme hızına ulaşmak isteyenler için de 170 Hz hızına kadar overclock yapabilme seçeneği mevcut. Overclock işlemi, monitörün masaüstündeki ayarlar sekmesinden basitçe gerçekleştirilebiliyor. Son olarak LG 38WN95C-W üzerinde bulunan portlar ise şu şekilde: bir adet Thunderbolt 3, bir adet DisplayPort, iki adet HDMI 2.0, iki adet USB 3.0 ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi. Şu an için ön siparişe açılan LG 38WN95C-W'un fiyatı ise 1.599 dolar (yaklaşık olarak 10.825 lira) olarak karşımıza çıkıyor.