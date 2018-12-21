LIFT Aircraft, Tek Kişilik Drone Seferlerine Başlıyor

LIFT Aircraft CEO'su Matt Chasen, 15 dakikalık uçuşların çok yakında halka açılacağını duyurdu.

Kişisel hava araçları geliştiricisi LIFT Aircraft, dünyada öncü olmaya çalışıyor. CEO Matt Chasen, Washington Post'a vermiş olduğu röportajda Austin çevresindeki bir göl üzerinde kişisel uçuşlar gerçekleştireceklerini ve uçuş başına 249 dolar fiyat belirlediklerini açıkladı.

LIFT Aircraft, uzun süredir test sürecinde olan kişisel hava aracı Hexa'yı uçuşlara hazır hale getirdi. Toplamda 18 pervane, motor ve devasa bir aküye sahip olan bu 'canavar' drone, uçuş kurallarına göre 250 kilogramdan daha hafif olmak zorundaydı ve bu hedef başarıldı.

LIFT Aircraft CEO’su Matt Chasen, yakın gelecekte hava araçlarının şehir içinde de kullanılabileceğini düşündüğünü belirtti ve şöyle konuştu: “Günümüzün kamusal ortamı, bu uçakların ulaşımına izin vermiyor. Teknolojiyle kamu güveni inşa edeceğiz. Bu gerçekleştikten sonra, insanların belirli türdeki uçuşları için bu kişisel hava taksilerini kullanmak istemesi kaçınılmaz.”

Hexa'nın en yüksek hızı 96 KM/s ve bu uçuşa katılmak için herhangi bir belgeye veya ehliyete ihtiyaç duyulmuyor. Chasen, "Geleneksel helikopterlerden farklı olarak, Hexa'yı uçurmak için çok fazla beceriye ihtiyacınız yok. Eğer joystick'i tamamen serbest bıraktıysanız, uçak sadece GPS pozisyonunda beklemede kalır. Pil seviyesi belirli bir seviyeye düşerse, uçak otomatik olarak kalkış yerine geri dönecek şekilde programlanmıştır.” diye konuştu.